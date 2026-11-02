Đức tuyên bố xử lý nghiêm sau bạo loạn tại Frankfurt

Người biểu tình tại thành phố Frankfurt, Đức. Ảnh: Reuters

Frankfurt trở thành điểm nóng trong làn sóng biểu tình của giới trẻ diễn ra tại hàng chục thành phố trên khắp nước Đức ngày 31-10. Hàng chục nghìn người xuống đường theo lời kêu gọi của nhóm vận động “Gen Z regelt” (tạm dịch: Thế hệ Z nắm quyền chủ động), yêu cầu cải thiện giáo dục và giảm chi phí sinh hoạt.

Phần lớn các cuộc tuần hành ban đầu diễn ra ôn hòa. Tuy nhiên, khi trời tối, bạo lực bùng phát tại Frankfurt, Berlin, Hamburg và Cologne.Một số nhóm quá khích đập phá cửa kính, dựng rào chắn, đốt lửa, ném đá, chai lọ, pháo hoa và bom xăng vào lực lượng cảnh sát và cứu hộ.

Tại Frankfurt, Bộ trưởng Nội vụ bang Hessen Roman Poseck cho biết khoảng 1.000–1.500 người tham gia gây rối, phần lớn có nguồn gốc nhập cư. Cảnh sát huy động khoảng 1.300 sĩ quan và bắt giữ 54 người trong độ tuổi từ 13 đến 29, phần lớn mang quốc tịch Đức.

Phố mua sắm Zeil là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề khi nhiều cửa hàng bị đập vỡ cửa kính và đột nhập. Một cửa hàng bán súng cũng bị tấn công, khiến cảnh sát phải thu giữ hai khẩu súng và bắt giữ một số nghi phạm.

Theo cảnh sát, khoảng 8.000 người tham gia biểu tình tại Frankfurt. Phần lớn tuần hành ôn hòa. Ban tổ chức đã lên tiếng khẳng định không liên quan đến những hành vi bạo lực.

Tại Berlin, khoảng 3.500 người tuần hành từ quảng trường Rosenthaler Platz về phía khu Prenzlauer Berg. Một số người ủng hộ Palestine và các nhóm chống phát xít cũng tham gia, hô khẩu hiệu phản đối chủ nghĩa tư bản, Israel và nước Đức. Các vụ đụng độ khiến 27 cảnh sát bị thương nhẹ và gần 60 người bị bắt giữ.

Ở Hamburg, những người gây rối dựng rào chắn, đốt lửa và tấn công cảnh sát bằng đá, chai lọ, pháo hoa. Nhà chức trách huy động khoảng 1.300 cảnh sát và tạm giữ gần 120 người. Trong khi đó, cuộc tuần hành tại Cologne bị giải tán sau khi một số người che mặt, đốt pháo hoa và tấn công lực lượng chức năng, khiến một cảnh sát bị thương ở tay.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố những người vi phạm sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Ông cho rằng các nhóm gây rối có nguồn gốc nhập cư đã phối hợp với những phần tử cực đoan cánh tả, song không đưa ra bằng chứng cụ thể. Theo ông, việc triển khai đông đảo cảnh sát tại nhiều địa điểm đã giúp ngăn bạo lực lan rộng.

Nhà chức trách Đức cũng tăng cường kiểm soát biên giới do lo ngại các nhóm cực đoan từ nước ngoài có thể lợi dụng biểu tình để kích động bạo loạn.