Không chỉ mở ra dư địa thu hút đầu tư công nghiệp sạch và thương mại quốc tế, bản quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050 còn thiết lập một mắt xích logistics chiến lược gắn với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế và trung chuyển hàng hóa cho toàn vùng Tây Nguyên.

Theo đó, toàn bộ diện tích tự nhiên gần 14.880 ha của địa phương được quy hoạch bài bản để chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế sang công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, đô thị hành chính và thương mại quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030, Đức Trọng sẽ đạt các tiêu chí đô thị loại III với quy mô dân số dự báo khoảng 98.000 người, tiến tới mốc khoảng 161.000 người vào năm 2050, đi kèm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xử lý nước thải tập trung đồng bộ.

Điểm nhấn mang tính đột phá của quy hoạch là tư duy tổ chức không gian theo chiến lược liên kết vùng, phân tách rõ chức năng thông qua cấu trúc 3 phân vùng động lực.

Khu vực Liên Nghĩa được định hướng trở thành lõi đô thị, tập trung các chức năng hành chính, thương mại và dịch vụ công cộng.

Trong đó, phân vùng 1 (quy mô gần 2.970 ha tại khu vực Liên Nghĩa cũ) được định hình là lõi đô thị nén hiện đại, tập trung tái cấu trúc không gian, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm và dành quỹ đất dự trữ từ 150 đến 500 ha ở phía tây để kiến tạo quần thể trung tâm hành chính - chính trị, quảng trường cấp tỉnh. Đây sẽ là hạt nhân quản trị mới, tạo diện mạo đô thị văn minh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ở góc độ kinh tế và chuỗi cung ứng, phân vùng 2 (quy mô hơn 670 ha) được quy hoạch thành đô thị sân bay và trung tâm hậu cần hiện đại gắn liền với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Với định hướng hình thành cảng cạn ICD, Trung tâm logistics Đức Trọng cùng hệ thống kho vận, chuỗi cung ứng lạnh, khu vực này sẽ giữ vai trò đầu mối thu gom, sơ chế và trung chuyển nông sản, hàng hóa cho cả vùng Tây Nguyên trước khi vươn ra thị trường xuất khẩu. Trong danh mục ưu tiên đầu tư, dự án Trung tâm logistics Đức Trọng (212 ha) và cảng cạn ICD (10 ha) có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới khoảng 2.080 tỉ đồng, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho doanh nghiệp giảm chi phí vận tải và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Song hành với tăng trưởng kinh tế là cam kết mạnh mẽ về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, thể hiện rõ nét tại phân vùng 3 – đô thị sinh thái, công nghiệp sạch và đổi mới sáng tạo Phú Hội với quy mô lớn nhất, khoảng 11.240 ha. Khu vực này ưu tiên thu hút các khu công nghiệp tập trung sạch, phát triển nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng công nghệ cao gắn với nghiên cứu, phát triển (R&D).

Đáng chú ý, quy hoạch đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ mật độ nhà kính, nhà màng, giữ gìn quỹ đất lâm nghiệp để tạo vùng đệm sinh thái, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt hành lang sông Đa Nhim gắn với hai tuyến đường cảnh quan ven sông và hệ thống công viên cây xanh.

Để hiện thực hóa tầm nhìn trên, mạng lưới giao thông đối ngoại của Đức Trọng sẽ được kết nối liên hoàn giữa cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, quốc lộ 20, quốc lộ 27, các tuyến đường tỉnh 724, 728 và sân bay Liên Khương.

Với định hướng kết hợp đô thị hành chính, công nghiệp, logistics, thương mại và không gian sinh thái, quy hoạch Đức Trọng đến năm 2050 hướng đến hình thành một cực phát triển mới, tăng cường liên kết hạ tầng, thúc đẩy hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa và tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững của tỉnh Lâm Đồng.