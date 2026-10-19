Đức Trọng phát huy hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng

UBND xã Đức Trọng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho người dân tại các thôn

Qua đó, người dân được hướng dẫn các thao tác như cài đặt và sử dụng ứng dụng Công dân số tỉnh Lâm Đồng, kích hoạt tài khoản VNeID, tạo chữ ký số công cộng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, bà con còn được hướng dẫn cách tra cứu thông tin y tế, giáo dục, tham gia "Bình dân học vụ số" và trang bị các kỹ năng nhận biết, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Bí thư Chi đoàn thôn 14, Tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng thôn 14 cũng cho biết: "Vào các ngày mùng 3, 5, 7 hàng tháng, tổ chúng tôi tổ chức tập huấn tại hội trường thôn, các ngày còn lại thì chia nhau đến từng nhà hỗ trợ bà con cài đặt ứng dụng ngân hàng, app đoàn thể và tuyên truyền phòng chống lừa đảo mạng". Là người trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân, chị Huỳnh Thị Thanh Phương - Phó Trưởng thôn 16, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn chia sẻ: "Quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn do nhiều cô chú lớn tuổi chưa dùng điện thoại thông minh hoặc hay quên mật khẩu VNeID, nên việc thao tác đôi lúc gặp trục trặc. Dù vậy, chúng tôi vẫn kiên trì hướng dẫn từng bước để bà con làm quen".

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của các thôn trên địa bàn trực tiếp hướng dẫn người dân các thao tác thiết yếu về kỹ năng số trên điện thoại thông minh

Hiệu quả từ những buổi tập huấn “cầm tay chỉ việc”

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 16 (xã Đức Trọng), không khí buổi tập huấn kỹ năng chuyển đổi số diễn ra sôi nổi. Mặc dù được tổ chức vào buổi tối nhưng đông đảo bà con Nhân dân trong thôn đều có mặt đông đủ, trên tay cầm chiếc điện thoại thông minh để được chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội và các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn trực tiếp.

Qua đó, người dân được hướng dẫn các thao tác như: cài đặt và sử dụng ứng dụng Công dân số tỉnh Lâm Đồng, kích hoạt tài khoản VNeID, tạo chữ ký số công cộng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, bà con còn được hướng dẫn cách tra cứu thông tin y tế, giáo dục, tham gia “Bình dân học vụ số” và trang bị các kỹ năng nhận biết, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Bí thư Chi đoàn thôn 14, Tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng thôn 14 cũng cho biết: “Vào các ngày mùng 3, 5, 7 hằng tháng, tổ chúng tôi tổ chức tập huấn tại hội trường thôn, các ngày còn lại thì chia nhau đến từng nhà hỗ trợ bà con cài đặt ứng dụng ngân hàng, app đoàn thể và tuyên truyền phòng, chống lừa đảo mạng”.

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của các thôn trên địa bàn trực tiếp hướng dẫn người dân các thao tác thiết yếu về kỹ năng số trên điện thoại thông minh

Là người trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân, chị Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Trưởng thôn 16, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn chia sẻ: “Quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn do nhiều cô chú lớn tuổi chưa dùng điện thoại thông minh hoặc hay quên mật khẩu VNeID, nên việc thao tác đôi lúc gặp trục trặc. Dù vậy, chúng tôi vẫn kiên trì hướng dẫn từng bước để bà con làm quen”.

Nhờ sự tận tình, chu đáo của lực lượng nòng cốt, những thao tác công nghệ vốn xa lạ nay đã trở nên gần gũi với người dân. Bà Nguyễn Thị Hoa, một người dân thôn 16 cho biết: “Trước đây nghe đến dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán điện tử tôi ngại lắm. Nhờ các cháu trong tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nơi hướng dẫn tỉ mỉ, giờ tôi đã tự mở app trả tiền điện, tiền nước và tra cứu giấy tờ trên VNeID rất thuận tiện”.

Duy trì tính bền vững trong chuyển đổi số

Sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức ở cơ sở, xã Đức Trọng đã củng cố mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng tại 24 thôn với tổng số 184 thành viên. Lực lượng tham gia nòng cốt gồm: Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Bí thư Chi đoàn, Thôn đội trưởng, thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đại diện các đoàn thể. Lực lượng này không chỉ kế thừa kinh nghiệm thực tiễn mà còn liên tục được bồi dưỡng kiến thức mới, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ “Bình dân học vụ số”, Công an xã và Phòng Văn hóa - Xã hội để lan tỏa kỹ năng số sâu rộng trong Nhân dân.

Tính đến nay, UBND xã đã tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ năng số cho người dân của 3 thôn trên địa bàn và đã thu hút gần 500 lượt người tham gia đào tạo, tiếp cận hiệu quả các nền tảng số thiết yếu. Theo kế hoạch, từ đây đến hết tháng 10/2026, xã sẽ hoàn thành các lớp tập huấn kỹ năng số cho các thôn còn lại.

Hướng dẫn người dân các thao tác thiết yếu về kỹ năng số trên điện thoại thông minh

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới, bà Nguyễn Hoàng Phương Thảo - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, phụ trách chuyển đổi số của xã cho biết, UBND xã Đức Trọng sẽ tiếp tục duy trì, kiện toàn 24 tổ công nghệ số cộng đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng. Ngoài ra, tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên; ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho người cao tuổi, người khuyết tật, hộ khó khăn và người hạn chế kỹ năng số.

Địa phương cũng từng bước bảo đảm kinh phí và trang thiết bị, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số vững chắc trên địa bàn.