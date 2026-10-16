Đức Trọng: Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Các đồng chí: Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Thị Định, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã và Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện các ban, ngành, đoàn thể; bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung phản ánh, đề xuất nhiều ý kiến thiết thực xoay quanh các nhóm lĩnh vực trọng tâm như phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, chuyển đổi số và giải quyết việc làm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong đó, tập trung vào việc hỗ trợ, tiếp cận nguồn vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối thị trường tiêu thụ và kênh bán hàng trực tuyến cho nông sản; tăng cường liên kết sản xuất, hỗ trợ tạo việc làm ổn định, nhất là đối với thanh niên…

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, lãnh đạo xã và đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã đánh giá cao tinh thần xây dựng của Nhân dân. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, phân loại kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết đối với từng nội dung; những vấn đề vượt thẩm quyền cần được rà soát, phối hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.