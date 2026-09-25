Đức Trọng: Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Đó là hộ các bà Ka Să Ha Hoăn, Ka Să Sa Ly và Ka Să Ha Lăn. Cả 3 trường hợp này đều xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2022. Thời điểm các gia đình xây dựng không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất.

Lãnh đạo UBND xã Đức Trọng trao tiền hỗ trợ, động viên người dân

Nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, lãnh đạo UBND xã Đức Trọng đã chủ động vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí; đồng thời huy động lực lượng dân quân địa phương trực tiếp hỗ trợ các gia đình tháo dỡ công trình, vận chuyển vật kiến trúc đến nơi ở mới.

Lực lượng dân quân địa phương hỗ trợ các gia đình tháo dỡ công trình, vận chuyển vật kiến trúc đến nơi ở mới

Tại các nơi đến thăm, thay mặt UBND xã, đồng chí Lưu Trùng Dương đã ghi nhận, biểu dương và gửi lời cảm ơn chân thành đến các hộ gia đình đã đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương sớm bàn giao mặt bằng thi công công trình trọng điểm của tỉnh.

Lực lượng dân quân địa phương hỗ trợ các gia đình tháo dỡ công trình, vận chuyển vật kiến trúc đến nơi ở mới

Chia sẻ với bà con, Chủ tịch UBND xã Đức Trọng nhấn mạnh: "Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng cho phép để hỗ trợ bà con sớm ổn định đời sống và sản xuất tại nơi ở mới. Trong quá trình sinh hoạt, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, bà con cứ đề xuất, gọi điện trực tiếp cho chủ tịch xã, để chính quyền đồng hành giải quyết. Đồng thời, tôi mong muốn bà con trong các hoạt động xây dựng, cải tạo nhà ở sau này cần chủ động liên hệ, trao đổi với chính quyền địa phương để được hướng dẫn thực hiện đúng quy hoạch và quy định pháp luật, tránh phát sinh các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp như thời gian qua”.

Lực lượng dân quân địa phương hỗ trợ các gia đình tháo dỡ công trình, vận chuyển vật kiến trúc đến nơi ở mới

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1) có tổng chiều dài 73,6 km, quy mô 4 làn xe, đóng vai trò hợp phần then chốt trong việc khép toàn tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội quan trọng cho tỉnh Lâm Đồng và khu vực. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn xã Đức Trọng dài 10,33 km với tổng diện tích thu hồi 66,96 ha của 334 hộ gia đình, cá nhân.

Đồng chí Lưu Trùng Dương, Chủ tịch UBND xã Đức Trọng, thăm hỏi, chia sẻ cùng người dân

Với sự nỗ lực, quyết liệt của hệ thống chính trị địa phương, xã Đức Trọng đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm, xét duyệt pháp lý; đồng thời ban hành 7 quyết định phê duyệt, điều chỉnh phương án bồi thường trị giá 435,5 tỷ đồng.

Đến nay, địa phương đã thực hiện chi trả kinh phí cho 314 hồ sơ với số tiền 406,65 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 95,44% số tiền đã chi trả và số hộ đã bàn giao mặt bằng đạt 98,9%, góp phần đắc lực trong việc bảo đảm tiến độ triển khai dự án.