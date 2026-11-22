Một góc xã Đức Trọng nhìn từ trên cao. Ảnh: T.L.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt quy hoạch chung xã Đức Trọng đến năm 2050, với tổng diện tích gần 14.878 ha.

Theo quy hoạch, Đức Trọng sẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, đô thị hành chính và thương mại quốc tế.

Về dài hạn, địa phương được định hướng trở thành đô thị hạt nhân, cửa ngõ giao thương quốc tế, với hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng được đầu tư đồng bộ, kết nối các tuyến cao tốc và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng hình thành Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng, kết hợp phát triển đô thị hành chính, nhằm tạo động lực tăng trưởng cho Đức Trọng và các khu vực lân cận như xã Tân Hội, Ninh Gia.

Khu trung tâm hành chính dự kiến được bố trí quỹ đất khoảng 150-500 ha, tại phía tây phân vùng lõi Liên Nghĩa. Khu vực này sẽ được quy hoạch thành quần thể các cơ quan hành chính, chính trị cấp tỉnh, gắn với quảng trường trung tâm và hệ thống không gian công cộng cấp vùng.

Cùng với việc hình thành trung tâm hành chính mới, các khu dân cư hiện hữu sẽ được chỉnh trang. Những cơ sở sản xuất, bến bãi có nguy cơ gây ô nhiễm được định hướng di dời khỏi khu vực trung tâm.

Về tổ chức không gian, quy hoạch xác định cấu trúc phát triển "Một lõi Đức Trọng - Hai cánh cộng sinh Tân Hội và Ninh Gia". Trong đó, lõi Đức Trọng tập trung các chức năng hành chính, dịch vụ tại khu vực Liên Nghĩa. Phú Hội được định hướng phát triển thành khu đô thị xanh, kết hợp công nghiệp sạch và logistics.

Xã Tân Hội đóng vai trò hỗ trợ giãn dân, phát triển nhà ở và dịch vụ, trong khi xã Ninh Gia tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật môi trường dùng chung, gồm khu xử lý chất thải rắn và công viên nghĩa trang vùng.

Đối với sông Đa Nhim, quy hoạch định hướng chuyển đổi không gian ven sông thành "mặt tiền sinh thái trung tâm", hình thành hành lang xanh dọc hai bờ, thay vì đóng vai trò ranh giới phía sau như trước đây.

Khu vực Phú Hội thuộc xã Đức Trọng được định hướng phát triển đô thị xanh, kết hợp công nghiệp sạch và dịch vụ logistics. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo quy hoạch, không gian phát triển của Đức Trọng được chia thành 3 phân vùng chính.

Phân vùng 1 là lõi đô thị nén, trung tâm hành chính, thương mại và công vụ, nằm tại khu vực Liên Nghĩa cũ, có diện tích khoảng 2.968 ha.

Phân vùng 2 có diện tích khoảng 673 ha, được định hướng phát triển đô thị sân bay và logistics theo mô hình đô thị sân bay kết hợp phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Tại đây, quy hoạch định hướng phát triển cảng cạn ICD, Trung tâm logistics Đức Trọng, hệ thống kho vận, chuỗi cung ứng lạnh và các dịch vụ quá cảnh, gắn với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cấp 4E, cao tốc CT.27 và hành lang đường sắt.

Phân vùng 3 có quy mô lớn nhất, khoảng 11.237 ha, được định hướng phát triển thành phân khu đô thị sinh thái, công nghiệp sạch và đổi mới sáng tạo Phú Hội.

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở khi phát triển công nghiệp và dịch vụ logistics, địa phương cũng dự kiến bố trí các khu nhà ở xã hội gần khu công nghiệp, trung tâm logistics, phục vụ công nhân, chuyên gia và người lao động.

Theo lộ trình, Đức Trọng phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2030, với quy mô dân số khoảng 98.000 người. Đến năm 2050, dân số dự kiến tăng lên hơn 160.000 người.