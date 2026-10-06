Đức Trọng định hình trung tâm hành chính mới của Lâm Đồng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thẩm định Quy hoạch chung xã Đức Trọng

Ngày 6/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp thẩm định Quy hoạch chung xã Đức Trọng đến năm 2050. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp.

Đức Trọng có diện tích gần 14.900 ha, được định hướng đến năm 2030 cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị loại III, hướng tới trở thành đô thị hành chính cấp tỉnh và phát triển theo hướng đô thị loại II vào năm 2050.

Đức Trọng được xác định là đô thị lõi, cực phát triển phía Nam của Lâm Đồng và là không gian dự trữ chiến lược để hình thành Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Đơn vị tư vấn trình bày các nội dung liên quan đến Quy hoạch chung xã Đức Trọng

Khu vực dự kiến hình thành trung tâm hành chính - chính trị mới có tổng diện tích khoảng 8.200 ha, thuộc địa bàn 3 xã: Đức Trọng, Tân Hội và Ninh Gia. Trong đó, phần diện tích thuộc Đức Trọng khoảng 2.800 ha, với khu vực trung tâm lõi khoảng 300 ha.

Cùng với chức năng hành chính, Đức Trọng được định hướng trở thành đô thị sân bay, đầu mối giao thông đa phương thức, trung tâm logistics, công nghiệp và đổi mới sáng tạo, công nghệ cao; kết nối các khu vực phía Nam Lâm Đồng với Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Quy hoạch xác định các trục kết nối chính gồm Quốc lộ 20, Quốc lộ 27, Quốc lộ 28B, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, tuyến Liên Khương - Prenn và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Sân bay Liên Khương được định hướng nâng cấp lên cấp 4E, gắn với ICD Đức Trọng và trung tâm logistics.

Chủ tịch UBND xã Đức Trọng Lưu Trùng Dương (bên phải) theo dõi và tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp thẩm định quy hoạch

Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình “Một lõi Đức Trọng - Hai cánh cộng sinh Tân Hội và Ninh Gia”. Khu vực lõi tập trung các chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ và công cộng; phía Nam phát triển đô thị sân bay, logistics; khu vực Phú Hội phát triển không gian sinh thái nông thôn, công nghiệp sạch và đổi mới sáng tạo.

Theo định hướng, dân số Đức Trọng dự kiến khoảng 98.001 người vào năm 2030 và tăng lên khoảng 160.587 người vào năm 2050, so với khoảng 88.784 người năm 2025. Quy hoạch bố trí không gian cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tái định cư, trường học, cơ sở y tế, văn hóa, thể thao và các công trình phục vụ cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Bùi Trường Sơn trao đổi về các chỉ tiêu sử dụng đất liên quan đến Quy hoạch chung xã Đức Trọng

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu làm rõ các chỉ tiêu sử dụng đất, nhất là mức độ phù hợp với chỉ tiêu tỉnh giao và định hướng trung tâm hành chính đô thị tập trung trong tương lai. Các đơn vị cũng phải làm rõ giải pháp xử lý ngập lụt trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các trục giao thông quan trọng phải được định hướng kỹ trong quy hoạch. Sở Xây dựng, UBND xã Đức Trọng và đơn vị tư vấn tính toán lại quy mô các trục đường lớn; các trục còn lại xác định phù hợp với từng vị trí.

Về hệ thống điện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tính toán theo các tuyến hạ tầng giao thông, chạy dọc theo đô thị. Ngành điện cần rà soát, định hướng di chuyển các tuyến điện cao thế đến vị trí phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải lưu ý nhiều nội dung về hạ tầng, chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch chung xã Đức Trọng

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải đặc biệt lưu ý các vấn đề về đất lúa và đất rừng. Các chỉ tiêu đất lúa cần được xem xét gắn với nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, hạ tầng phát triển của tỉnh, các trục động lực và những khu vực dự kiến phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, báo cáo rõ về quy hoạch từng loại đất. Trong đó, sở và địa phương phải làm rõ diện tích đất lâm nghiệp giao cho xã quản lý có trùng hoặc liên quan đến đất quốc phòng hay không.

Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá nội dung quy hoạch cơ bản khá ổn, song yêu cầu tiếp tục làm rõ các vấn đề được chỉ ra tại cuộc họp trước khi hoàn thiện, trình tỉnh phê duyệt.