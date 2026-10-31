Đức triệu tập 'Liên minh tự nguyện', thúc đẩy hỗ trợ quân sự Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong cuộc họp báo tại Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Kyiv Post, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 31/10 thông báo Berlin sẽ tổ chức cuộc họp của “Liên minh tự nguyện” vào giữa tháng 11 nhằm phối hợp viện trợ quân sự và tài chính quốc tế cho Ukraine, trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục thảo luận về việc duy trì hỗ trợ Kiev.

Theo thông báo của Chính phủ Liên bang Đức, việc duy trì hỗ trợ Ukraine trong dài hạn và tăng cường năng lực phòng không của nước này là những chủ đề chính trong cả ba chặng của chuyến công du châu Á của Thủ tướng Merz, bao gồm Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Kết thúc chuyến công du, ông Merz xác nhận Berlin sẽ triệu tập các đối tác đồng minh vào tháng tới nhằm điều phối những đóng góp quốc phòng và bảo đảm viện trợ được chuyển giao liên tục. Thủ tướng Đức khẳng định nước này tiếp tục cam kết hỗ trợ Ukraine và không có ý định cắt giảm viện trợ quân sự, tài chính hoặc nhân đạo.

Ông Merz tuyên bố: “Vào giữa tháng 11, một cuộc họp của Liên minh tự nguyện sẽ diễn ra tại Berlin, trong đó viện trợ quốc tế cho Ukraine sẽ được điều phối”. Ông nhấn mạnh Đức sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong việc huy động sự hỗ trợ của châu Âu và cộng đồng quốc tế dành cho Kiev.

Lập trường của Đức về vấn đề Ukraine

Thông báo về hội nghị tại Berlin tiếp nối lập trường ngoại giao của ông Merz liên quan đến triển vọng đàm phán và an ninh tập thể của châu Âu.

Phát biểu tại hội nghị Đối thoại Toàn cầu Berlin ngày 21/10, Thủ tướng Đức tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, trong khi các đặc phái viên của Nhà Trắng tiến hành hoạt động ngoại giao con thoi giữa Oslo và Saint Petersburg.

Ông Merz bác bỏ quan điểm cho rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột kéo dài, đồng thời khẳng định mục tiêu của viện trợ quân sự là thúc đẩy chấm dứt chiến sự trong thời gian sớm nhất và đạt được hòa bình bền vững.

“Chúng tôi không hỗ trợ Ukraine để tiếp tục cuộc chiến này. Chúng tôi làm điều đó để chấm dứt cuộc chiến càng sớm càng tốt”, ông Merz nói.

Thủ tướng Đức cho rằng việc buộc Ukraine nhượng bộ hoặc đầu hàng vô điều kiện là kết cục không thể chấp nhận, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đến an ninh của toàn châu lục. Ông cảnh báo: “Đầu hàng, thậm chí là đầu hàng vô điều kiện của Ukraine, không phải là một lựa chọn, bởi điều đó đồng nghĩa với việc tất cả chúng ta đầu hàng”.

Theo ông Merz, việc ủng hộ Kiev hoàn toàn phù hợp với những lợi ích quốc gia cốt lõi của các nước châu Âu.

Moskva phản đối việc tiếp tục gia tăng viện trợ quân sự cho Kiev

Nga nhiều lần phản đối việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này không giúp giải quyết xung đột mà có nguy cơ kéo dài giao tranh.

Phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ngày 30/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định lập trường của Moskva về cuộc xung đột không thay đổi, đồng thời cho rằng những tuyên bố của Kiev về việc tiếp tục nhận vũ khí và tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga gây trở ngại cho việc chuẩn bị nối lại đàm phán.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh Nga không chấp nhận việc Ukraine trở thành mối đe dọa quân sự đối với các lợi ích an ninh của nước này.

Moskva cũng phản đối khả năng triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine trong khuôn khổ các thỏa thuận hậu xung đột. Hồi tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố bất kỳ lực lượng đa quốc gia nào được đưa tới Ukraine đều không thể chấp nhận đối với Nga và sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

“Liên minh tự nguyện” là nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine, do Anh và Pháp đóng vai trò dẫn dắt từ năm 2025. Ngoài phối hợp viện trợ quân sự và tài chính, nhóm còn thảo luận các phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình với Nga.