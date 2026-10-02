Đức triển khai tiêm kích Eurofighter tới Latvia

Không quân Đức đã tạm thời triển khai 4 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon tới căn cứ không quân Lielvarde, tham gia các hoạt động của NATO nhằm tăng cường khả năng giám sát và phản ứng nhanh.

Thư ký Nhà nước Bộ Quốc phòng Latvia Airis Rikveilis cho biết cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm đặc biệt quan trọng đối với nền dân chủ Latvia, khi các nguy cơ từ trên không liên quan đến Nga có thể xuất hiện. Ông dẫn lại việc không phận Latvia đã nhiều lần xảy ra các vụ xâm nhập trong năm nay.

Theo một đại diện lực lượng Đức, các máy bay được triển khai tại Latvia là một phần của hệ thống phòng không tích hợp của NATO. Đây là lần đầu tiên lực lượng này được triển khai trong bối cảnh một cuộc bầu cử, song nhiệm vụ vẫn nằm trong khuôn khổ hoạt động của NATO.

Ngoài các máy bay Eurofighter của Đức, hoạt động tăng cường phòng không còn có sự hiện diện của các thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn, trực thăng CH-146 Griffon của Canada và hệ thống phòng không NASAMS của Tây Ban Nha.

Trong một diễn biến liên quan, Đức cũng đang chuẩn bị tăng cường năng lực tác chiến bằng thiết bị không người lái.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 1/10 thông báo quân đội nước này sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách về thiết bị không người lái đầu tiên vào năm 2027, nhằm thích ứng với những thay đổi trong tác chiến hiện đại.

Theo kế hoạch, trung đoàn sẽ sử dụng cả hệ thống không người lái trên không và trên mặt đất, với tầm hoạt động lên tới 500 km, đồng thời có một đại đội tác chiến điện tử.

Đơn vị này dự kiến ban đầu có khoảng 300 quân nhân, sau đó tăng lên quy mô khoảng 600 người.