Đức trao quyền 'ra tay' cho tình báo ở nước ngoài

Tòa nhà Quốc hội Đức ở Thủ đô Berlin

Quốc hội Đức đã thông qua dự luật với 308 phiếu thuận, 190 phiếu chống và 71 phiếu trắng.

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho biết, đạo luật này là "cuộc cải cách thế kỷ". Ông cho rằng Đức cần các cơ quan tình báo mạnh mẽ hơn để đối phó với khủng bố và các hoạt động thù địch từ nước ngoài.

Đây là cuộc cải tổ lớn đối với hệ thống tình báo, với mục tiêu cho phép các cơ quan an ninh chủ động hơn trong việc đối phó các mối đe dọa ở nước ngoài và đẩy mạnh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích tình báo.

Cơ quan tình báo Đức sẽ không chỉ dừng ở hoạt động thu thập thông tin mà còn có thể được trao quyền tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc làm gián đoạn các mối đe dọa bên ngoài lãnh thổ Đức.

Lực lượng này được phép sử dụng AI để xử lý lượng dữ liệu tình báo khổng lồ mà các cơ quan an ninh đang phải đối mặt.

Đức cho rằng khuôn khổ pháp lý hiện nay được xây dựng trong một môi trường an ninh đã thay đổi đáng kể.

Những thách thức như gián điệp, phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu, tấn công mạng và các chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài đang đặt ra những yêu cầu mới đối với lực lượng tình báo.

Việc cải cách nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các cuộc tấn công mạng và hoạt động phá hoại xuyên biên giới.

Đức và nhiều nước châu Âu thời gian qua liên tục cảnh báo về các mối đe dọa nhằm vào hệ thống năng lượng, viễn thông, giao thông và quốc phòng.

Việc ứng dụng AI nhằm giúp các cơ quan tình báo phân tích nhanh hơn các nguồn dữ liệu ngày càng lớn và phức tạp.

Theo chính phủ Đức, công nghệ mới có thể hỗ trợ phát hiện sớm các nguy cơ an ninh và nâng cao hiệu quả đánh giá tình báo.

Theo Al Jazeera