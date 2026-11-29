Trong chiến tranh hiện đại, xe chiến đấu bộ binh phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau. Đạn súng máy hạng nặng, pháo tự động, mìn chống tăng, thiết bị nổ tự chế và tên lửa chống tăng đều có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho phương tiện bọc thép.

Sự phổ biến của máy bay không người lái còn khiến nguy cơ bị phát hiện và tập kích từ trên cao gia tăng.

Nhận thức được những thách thức đó, Rheinmetall phát triển Lynx KF41 với kiến trúc bảo vệ nhiều lớp.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào độ dày của giáp thép, phương tiện kết hợp giáp cơ bản, các gói giáp bổ sung và hệ thống phòng vệ chủ động.

Giáp mô-đun là một trong những đặc điểm quan trọng. Tùy nhiệm vụ, khách hàng có thể lựa chọn các gói bảo vệ phù hợp với mức độ đe dọa.

Cấu hình dành cho hoạt động tuần tra hoặc gìn giữ hòa bình có thể khác với cấu hình phục vụ tác chiến cường độ cao trước một đối thủ có lực lượng thiết giáp và vũ khí chống tăng hiện đại.

Khả năng bảo vệ phần nóc cũng được Rheinmetall chú trọng. Đây là khu vực dễ bị đe dọa bởi đạn pháo, bom chùm và các loại vũ khí tấn công từ góc cao.

Cấu trúc bảo vệ bên trong còn có lớp chống mảnh văng, giúp hạn chế những mảnh kim loại phát sinh khi giáp bị xuyên thủng.

Đáng chú ý hơn là khả năng tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động StrikeShield. Đây là giải pháp hard-kill, sử dụng các cảm biến để phát hiện và xác định mối đe dọa, sau đó kích hoạt biện pháp đánh chặn trước khi tên lửa hoặc đạn chống tăng tiếp cận thân xe.

Bên cạnh đó, hệ thống tạo màn khói ROSY của Rheinmetall có thể hỗ trợ bảo vệ xe trước các mối đe dọa sử dụng thiết bị quang học, hồng ngoại và phương tiện chỉ thị mục tiêu bằng laser.

Màn khói đa phổ giúp che khuất phương tiện, gây khó khăn cho quá trình quan sát và ngắm bắn của đối phương.

Khả năng chống mìn và thiết bị nổ tự chế cũng là một phần trong thiết kế bảo vệ của Lynx KF41.

Đây là yêu cầu quan trọng đối với xe chiến đấu bộ binh hoạt động trên các tuyến đường có nguy cơ bị gài mìn hoặc phục kích.

Dù vậy, không có hệ thống giáp nào bảo đảm phương tiện miễn nhiễm trước mọi loại vũ khí.

Khả năng sống sót của Lynx còn phụ thuộc vào cấu hình bảo vệ, điều kiện địa hình, chiến thuật sử dụng và sự phối hợp với các lực lượng yểm trợ.

Điểm đáng chú ý là Rheinmetall không xem giáp bảo vệ như một bộ phận cố định. Công ty hướng tới khả năng thay đổi và nâng cấp các lớp phòng thủ trong suốt vòng đời khai thác.

Điều này giúp Lynx KF41 có cơ hội thích ứng với những mối đe dọa ngày càng đa dạng trên chiến trường.