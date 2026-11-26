Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp Handelsblatt 2026 diễn ra trong hai ngày 25–26/11 tại thành phố Düsseldorf, bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen), tập trung thảo luận những thách thức đối với nền công nghiệp Đức và các giải pháp nhằm khôi phục năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, cạnh tranh quốc tế gia tăng và quá trình chuyển đổi công nghệ diễn ra nhanh chóng.

Với chủ đề “Tái khởi động công nghiệp – Đức cần hành động như thế nào ngay lúc này”, hội nghị quy tụ hơn 300 đại diện giới chính trị, chuyên gia công nghệ, các nhà đầu tư, và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và tập đoàn lớn như Rheinmetall, Voestalpine, GEA Group, Siemens, ABB, BASF, Covestro và Mercedes-Benz. Các cuộc thảo luận tập trung vào những vấn đề cấp thiết như chi phí năng lượng và sản xuất, điều kiện đầu tư, thiếu hụt lao động có tay nghề, an ninh chuỗi cung ứng và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất.

Một trong những nội dung trọng tâm là sức hấp dẫn của Đức với tư cách địa điểm đầu tư công nghiệp. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc lại kế hoạch sản xuất và đầu tư, các đại biểu phân tích những yếu tố đang làm suy giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế Đức, trong đó có chi phí năng lượng và nhân công cao, thủ tục hành chính phức tạp, thiếu vốn đầu tư và áp lực cạnh tranh từ các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Trung Quốc.

Các đại diện doanh nghiệp và giới tài chính cũng trao đổi về điều kiện cần thiết để duy trì đầu tư tại Đức, khả năng tiếp cận nguồn vốn và triển vọng của những mô hình kinh doanh mới. Những vấn đề này cho thấy yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư và đẩy nhanh các quyết định chính sách đang trở nên cấp thiết đối với nền công nghiệp lớn nhất châu Âu.

Vấn đề năng lượng và địa chính trị cũng chiếm vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự. Những bất ổn quốc tế, sự thay đổi của các chuỗi cung ứng và yêu cầu bảo đảm nguồn cung năng lượng đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Đức. Các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa nguồn cung, tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và củng cố năng lực sản xuất trong nước cũng như tại châu Âu.

Tham gia thảo luận có Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp, Khí hậu và Năng lượng bang North Rhine-Westphalia, Mona Neubaur, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn quốc phòng Rheinmetall, Armin Papperger, cùng đại diện các tập đoàn công nghiệp và năng lượng lớn. Trong đó, những thay đổi của môi trường an ninh quốc tế và nhu cầu quốc phòng gia tăng được xem là yếu tố có thể tạo thêm động lực cho một số lĩnh vực sản xuất, đồng thời đặt ra yêu cầu mở rộng năng lực công nghiệp và đổi mới công nghệ.

Bên cạnh những thách thức trước mắt, hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong việc tạo động lực tăng trưởng mới. Các chuyên gia tập trung vào khả năng ứng dụng AI trong quản lý, vận hành nhà máy, kiểm soát chất lượng, tối ưu hóa dây chuyền sản xuất và nâng cao năng suất lao động.

Đáng chú ý, khái niệm “Physical AI” – trí tuệ nhân tạo hiện thân, cho phép máy móc và robot nhận biết, tương tác và thực hiện nhiệm vụ trong môi trường thực tế – được xem là một hướng phát triển có nhiều triển vọng đối với công nghiệp Đức. Các đại diện doanh nghiệp công nghệ như Siemens và Infosys trao đổi về khả năng đưa những ứng dụng này từ giai đoạn thử nghiệm vào sản xuất trên quy mô lớn.

Hội nghị cũng đề cập đến các lĩnh vực công nghệ được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng trong tương lai, như bán dẫn, robot hình người, công nghệ lượng tử và kinh tế không gian. Việc phát triển những lĩnh vực này không chỉ mở ra thị trường mới mà còn có ý nghĩa đối với mục tiêu tăng cường năng lực tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất bên ngoài châu Âu.

Thông qua các phiên thảo luận và hoạt động kết nối doanh nghiệp, hội nghị hướng tới thúc đẩy trao đổi giữa giới chính trị, doanh nghiệp và nhà đầu tư về những điều kiện cần thiết để tái cơ cấu nền công nghiệp Đức. Chương trình còn bao gồm các chuyến tham quan cơ sở sản xuất tại một số doanh nghiệp, giúp đại biểu tìm hiểu thực tế quá trình ứng dụng công nghệ và chuyển đổi mô hình sản xuất.

Các chủ đề được đưa ra tại hội nghị phản ánh những vấn đề mang tính chiến lược đối với kinh tế Đức hiện nay: Làm thế nào để duy trì các ngành công nghiệp truyền thống, đồng thời phát triển những lĩnh vực công nghệ mới; làm thế nào để giảm chi phí sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư và bảo đảm nguồn nhân lực; cũng như làm thế nào để nâng cao khả năng cạnh tranh trước sức ép từ các đối thủ quốc tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế Đức đối mặt với nhiều khó khăn và mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, công nghiệp chế tạo và công nghệ kỹ thuật truyền thống chịu sức ép ngày càng lớn, việc tái khởi động công nghiệp không đơn thuần là khôi phục sản xuất mà còn đòi hỏi những điều chỉnh sâu rộng về cơ cấu, công nghệ và chính sách kinh tế. Khả năng chuyển hóa các thành tựu nghiên cứu thành sản phẩm thương mại, đưa công nghệ mới vào sản xuất và cải thiện điều kiện đầu tư sẽ có ý nghĩa quyết định đối với vị thế công nghiệp của Đức trong những năm tới.