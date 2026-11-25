Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu của IW cho biết, sau Đức, Pháp đứng thứ hai với mức đóng góp ròng 5,4 tỷ euro, tiếp đến là Italy (3,3 tỷ euro), Hà Lan (3,2 tỷ euro) và Thụy Điển (1,3 tỷ euro). Như vậy, mức đóng góp ròng của Đức gần gấp ba lần Pháp.

Quang cảnh cảng Duisburg, Đức. Ảnh: THX/TTXVN phá

Ở chiều ngược lại, Ba Lan là nước nhận ròng nhiều nhất từ ngân sách EU, với 6,7 tỷ euro, tiếp theo là Romania (5,9 tỷ euro) và Hy Lạp (3,8 tỷ euro).

IW cho biết mức đóng góp ròng của Đức tăng chủ yếu do ngân sách chung EU mở rộng, khiến nghĩa vụ đóng góp của nước này tăng lên, trong khi các khoản phân bổ trở lại Đức giảm nhẹ.

Nếu tính theo đầu người, Hà Lan đứng đầu với 179 euro/người, nhỉnh hơn Đức (178 euro/người). Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ Tổng thu nhập quốc dân (GNI), Đức vẫn đứng đầu với mức đóng góp ròng tương đương 0,32% GNI, tiếp theo là Hà Lan 0,28% GNI và Thụy Điển là 0,21% GNI.

Một yếu tố đáng chú ý là dòng tiền từ chương trình phục hồi hậu đại dịch NextGenerationEU. Năm 2025, EU giải ngân 40,3 tỷ euro viện trợ không hoàn lại thông qua Cơ chế Phục hồi và Tăng cường khả năng chống chịu (RRF), giảm 31,5 tỷ euro so với năm trước. Riêng Đức chỉ nhận gần 350 triệu euro, so với 15,2 tỷ euro năm 2024.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến cán cân ngân sách của Đức thay đổi đáng kể giữa hai năm.

Kết quả nghiên cứu được công bố trong bối cảnh các nước thành viên chuẩn bị đàm phán khuôn khổ tài chính mới của EU cho giai đoạn 2028–2034. Ủy ban châu Âu đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro, song Đức và một số nước đóng góp ròng muốn kiểm soát quy mô chi tiêu. Berlin còn muốn được giảm trừ một phần nghĩa vụ đóng góp trong ngân sách mới, đồng thời yêu cầu đưa hỗ trợ Ukraine thành một nội dung cụ thể của thỏa thuận tài chính.

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU dự kiến diễn ra trong hai ngày 26–27/11 sẽ tập trung thảo luận những khác biệt về ngân sách, trong đó có khoảng cách lợi ích giữa nhóm nước đóng góp ròng và nhóm thụ hưởng ròng.