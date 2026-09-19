Đức tiếp nhận tiêm kích tàng hình F-35A đầu tiên từ Mỹ

Lễ bàn giao chính thức đã diễn ra vào ngày 18/9 vừa qua tại cơ sở sản xuất của tập đoàn Lockheed Martin ở Fort Worth, bang Texas (Mỹ). Sự kiện có sự góp mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cùng nhiều quan chức cấp cao.

Lockheed Martin đã bàn giao chiếc F-35 đầu tiên của Đức cho chính phủ nước này trong một buổi lễ diễn ra tại Fort Worth, Texas. Ảnh: Lockheed Martin Aeronautics.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh: "Đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới đối với Không quân Đức. F-35A là dòng máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Nó đặc trưng bởi khả năng tàng hình ưu việt, sự tích hợp chặt chẽ với các nền tảng khác cùng công nghệ cảm biến cực kỳ mạnh mẽ."

Sự xuất hiện của F-35A nằm trong kế hoạch chiến lược của Đức nhằm hoàn thành các nghĩa vụ chia sẻ vũ khí với NATO, đồng thời vực dậy sức mạnh quân sự quốc gia sau nhiều thập kỷ duy trì ngân sách quốc phòng ở mức thấp.

Trước đó, vào năm 2022 - thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine - Đức đã quyết định đặt mua 35 chiếc F-35A. Phi đội tiêm kích thế hệ thứ năm này được định hướng sẽ thay thế hoàn toàn phi đội chiến đấu cơ Tornado đã lỗi thời và già cỗi của Không quân Đức.

Việc Berlin cùng các đồng minh châu Âu ồ ạt mua sắm vũ khí và tăng cường ngân sách quốc phòng không chỉ xuất phát từ tình hình an ninh khu vực mà còn do sức ép từ phía Washington. Chính quyền của ông Trump từ lâu đã liên tục hối thúc châu Âu phải chi tiêu nhiều hơn cho nền quốc phòng của chính mình, nhằm tạo không gian cho Mỹ tập trung đối phó với các thách thức địa chính trị khác.

Những nỗ lực gây sức ép này đã mang lại kết quả rõ rệt. Vào năm 2025, các quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, đã chính thức đồng thuận với yêu cầu từ phía Mỹ khi cam kết sẽ nâng mức chi tiêu cho các lĩnh vực liên quan đến an ninh và quốc phòng lên mức 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035. Đây được xem là một sự chuyển dịch mang tính lịch sử, báo hiệu một châu Âu chủ động và độc lập hơn về mặt quân sự trong thập kỷ tới.