Đục thủy tinh thể là nguyên nhân khiến 74% số ca mù lòa ở nước ta

Các đại biểu tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị. (Ảnh: BVCC)

Trong hai ngày 25 và 26/9, Hội Nhãn khoa Việt Nam phối hợp Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức Hội nghị khoa học Phẫu thuật thể thủy tinh và khúc xạ lần thứ nhất và Câu lạc bộ quản trị nhãn khoa lần thứ hai thu hút sự tham gia của hơn 500 đại biểu là các nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên sâu về phẫu thuật thể thủy tinh và khúc xạ cũng như các chuyên gia quản trị nhãn khoa đến từ các cơ sở nhãn khoa trên toàn quốc và các báo cáo viên quốc tế đến từ Singapore, Trung Quốc, Indonesia và Đức.

Hội nghị hướng tới xây dựng một diễn đàn khoa học chuyên sâu, thiết thực, kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật nhãn khoa với các vấn đề quản lý, quản trị bệnh viện trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng, công nghệ và mô hình phục vụ người bệnh.

Tổng số có 50 báo cáo khoa học được trình bày tại hội nghị tập trung vào ba nhóm chủ đề chính: Cập nhật các xu hướng mới trong chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật đục thể thủy tinh; lựa chọn thể thủy tinh nhân tạo; xử trí các tình huống khó và biến chứng trong phẫu thuật. Cập nhật các phương pháp điều trị tật khúc xạ hiện đại; chỉ định, chống chỉ định, đánh giá trước phẫu thuật; quản lý chất lượng, an toàn người bệnh và theo dõi sau phẫu thuật. Chia sẻ kinh nghiệm quản trị bệnh viện, quản lý chất lượng, chuyển đổi số, tổ chức quy trình khám chữa bệnh, quản lý nhân lực và nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Cũng tại hội nghị, Hội Nhãn khoa Việt Nam thành lập và ra mắt Câu lạc bộ phẫu thuật thể thủy tinh và khúc xạ, nhằm thúc đẩy các hoạt động khoa học ứng dụng chuyên sâu về lĩnh vực này trong thời gian tới.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương. (Ảnh: BVCC)

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, Trưởng ban tổ chức hội nghị, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống chăm sóc mắt, số lượng ca phẫu thuật đục thủy tinh thể đã tăng mạnh, mang lại ánh sáng cho hàng trăm nghìn người bệnh. Thế nhưng hiện các bệnh lý gây suy giảm thị lực và mù lòa vẫn là thách thức lớn đối với ngành nhãn khoa. Đục thủy tinh thể vẫn là nguyên nhân gây tới 74% số ca mù lòa ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, cùng với nhịp sống hiện đại, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống và "giải phóng" đôi mắt khỏi cặp kính gọng của nhóm người trưởng thành ngày càng lớn, phẫu thuật khúc xạ ngày nay đã trở thành một dịch vụ y tế chất lượng cao với sự ra đời liên tục của các công nghệ hiện đại.

Trong bối cảnh ngành y tế đang đổi mới mạnh mẽ về chất lượng, công nghệ và mô hình phục vụ, thì chỉ có chuyên môn giỏi thôi là chưa đủ, việc cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật mới nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả cao nhất trong phẫu thuật thủy tinh thể và khúc xạ là yêu cầu tất yếu đối với các bác sĩ nhãn khoa. Bên cạnh đó, chia sẻ kinh nghiệm quản trị bệnh viện, chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình và nâng cao sự hài lòng của người bệnh chính là chiếc chìa khóa để phát triển bền vững.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế. (Ảnh: BVCC)

Chia sẻ tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đánh giá: Hội nghị là một diễn đàn có ý nghĩa thiết thực, không chỉ về phương diện khoa học và chuyên môn, mà còn đối với công tác tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh chuyên ngành mắt trong bối cảnh hiện nay.

Nhãn khoa là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển rất nhanh về kỹ thuật, công nghệ và phương pháp điều trị. Cùng với sự tiến bộ của khoa học, yêu cầu của người bệnh đối với chất lượng thị giác, chất lượng điều trị và chất lượng cuộc sống cũng ngày càng cao. Điều này đặt ra hai yêu cầu song song đối với ngành nhãn khoa. Một mặt, phải liên tục cập nhật những thành tựu mới về chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật. Mặt khác, hệ thống y tế cần hoàn thiện các quy trình quản lý, tổ chức khám chữa bệnh và cơ chế chuyên môn để các tiến bộ kỹ thuật thực sự được triển khai một cách an toàn, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Đáng chú ý, sự phát triển của công nghệ đã làm thay đổi rất lớn phương thức khám và điều trị nhãn khoa. Nhiều kỹ thuật hiện nay được thực hiện với độ chính xác cao hơn, ít xâm lấn hơn và thời gian thực hiện ngắn hơn trước đây. Vì vậy, việc rà soát các quy trình kỹ thuật, định mức thời gian và phương thức tổ chức thực hiện là cần thiết, trên nguyên tắc bảo đảm an toàn người bệnh, chất lượng chuyên môn và hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế.

Lãnh đạo cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các phiên thảo luận về quản trị nhãn khoa tại Hội nghị cần đi sâu vào những vấn đề thực tế mà các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh đang gặp phải; từ đó đưa ra các kiến nghị cụ thể, có cơ sở khoa học và thực tiễn để các cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và hướng dẫn chuyên môn trong thời gian tới.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa khẳng định tật khúc xạ và đục thủy tinh thể là hai lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác chăm sóc mắt hiện nay. Nếu như tật khúc xạ ngày càng trở thành một vấn đề sức khỏe đáng quan tâm, nhất là cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên thì đục thủy tinh thể vẫn là một trong những vấn đề trọng tâm của công tác phòng chống mù lòa.

Các đại biểu báo cáo, trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: BVCC)

Từ những nội dung của Hội nghị hôm nay, trong thời gian tới ngành nhãn khoa cần tiếp tục tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhãn khoa, đồng thời rà soát những quy trình, quy định chuyên môn chưa còn phù hợp với sự phát triển của khoa học và thực tiễn. Tăng cường phát hiện, quản lý và điều trị tật khúc xạ, đặc biệt ở trẻ em và lứa tuổi học đường, gắn hoạt động điều trị với dự phòng và quản lý lâu dài.

Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống mù lòa, trong đó phẫu thuật đục thủy tinh thể vẫn là một trong những giải pháp trọng tâm; đồng thời bảo đảm người dân có khả năng tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chất lượng, an toàn và hiệu quả. Đồng thời tăng cường đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ nhãn khoa Việt Nam tiếp cận nhanh với những tiến bộ của khu vực và thế giới.

"Trong mọi hoạt động chuyên môn và quản lý, mỗi cơ sở nhãn khoa cần tiếp tục lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng điều trị và sự an toàn của người bệnh làm thước đo quan trọng nhất", Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa nhấn mạnh.