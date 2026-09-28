Đức thúc đẩy EU siết chặt nhập cư và tăng cường kiểm soát biên giới

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Đức đang thúc đẩy một loạt biện pháp nhằm siết chặt chính sách nhập cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có việc lập các “trung tâm hồi hương” tại nước thứ ba và mở rộng vai trò của Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Bờ biển châu Âu (Frontex).

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, đây là những nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị về Di cư Munich lần thứ hai vừa diễn ra cuối tuần qua tại thành phố Munich (München), bang Bavaria (Bayern).

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết Berlin muốn tạo thêm động lực cho việc siết chặt chính sách nhập cư của EU. Đức đang phối hợp với Đan Mạch, Áo, Hà Lan và Hy Lạp thúc đẩy mô hình “các trung tâm hồi hương”, theo đó những người có nghĩa vụ rời EU có thể được đưa tới các cơ sở tại nước thứ ba để chờ hồi hương về nước xuất xứ.

Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner cho biết mục tiêu là đến cuối năm nay xác định được đối tác để đàm phán và triển khai mô hình từ năm 2027. Theo thông tin từ một số chính phủ châu Âu, các cuộc đàm phán hiện tập trung chủ yếu vào các nước ở Đông Phi.

Theo quy định mới của EU, người phải rời liên minh có thể được chuyển đến một nước thứ ba, kể cả khi trước đó không có mối liên hệ với nước này. Tuy nhiên, nước tiếp nhận phải bảo đảm các cơ sở lưu trú đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người.

Berlin cũng muốn Frontex được trao thêm nhiệm vụ trong hoạt động hồi hương và ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại biên giới. Theo đề xuất của Đức, Frontex có thể thành lập một lực lượng phản ứng nhanh, có khả năng hỗ trợ các nước thành viên tại khu vực biên giới trong vòng 24 giờ khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Cơ quan này đồng thời có thể tham gia đưa những người phải rời EU trở về không chỉ từ các thủ tục tại biên giới mà cả từ các nước quá cảnh ngoài EU.

Bộ trưởng Dobrindt cho rằng việc tăng cường năng lực của Frontex sẽ giúp EU phản ứng nhanh hơn trước những biến động về dòng người di cư. Ủy viên EU phụ trách di cư Magnus Brunner cũng kêu gọi tăng cường nhân sự cho Frontex để cơ quan này có thể hành động trước khi các tình huống tại biên giới trở thành khủng hoảng.

Tham dự Hội nghị về Di cư Munich có 17 bộ trưởng nội vụ các nước châu Âu và Ủy viên EU phụ trách di cư Magnus Brunner, diễn ra ít ngày trước Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ EU tại Brussels.

Thông qua hội nghị, Đức cùng một số nước thành viên đang tìm cách thúc đẩy sự thống nhất trong EU về kiểm soát biên giới, đẩy nhanh hồi hương và tăng khả năng ứng phó với các tình huống gia tăng đột biến dòng người di cư./.