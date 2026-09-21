Đức: Thủ tướng Merz khẳng định tiếp tục lãnh đạo và thúc đẩy cải cách

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên tiếp chịu thất bại trong các cuộc bầu cử nghị viện bang, trong đó lần đầu tiên trong 77 năm không vượt ngưỡng để có ghế tại một nghị viện bang, đặt chương trình cải cách của Chính phủ liên bang trước thềm nhiều thách thức.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong cuộc bầu cử ngày 20/9 tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, CDU chỉ giành được 4,9% số phiếu, không vượt ngưỡng 5% để có đại diện tại nghị viện bang. Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) giành vị trí dẫn đầu tại bang này. Tại Berlin, CDU đứng thứ hai, sau đảng Cánh tả (Die Linke).

Kết quả trên được xem là bước lùi đối với CDU sau thất bại của đảng này tại bang Sachsen-Anhalt cách đây hai tuần.

Thủ tướng Merz thừa nhận kết quả tại Mecklenburg-Western Pomerania là một “thảm họa,” đồng thời cho rằng chính sách của Chính phủ liên bang có tác động đáng kể đến kết quả bầu cử cấp bang.

Ông cũng cho rằng CDU cần đưa ra những câu trả lời thỏa đáng hơn trước các vấn đề mà người dân quan tâm.

Ông Merz tuyên bố tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng và Chủ tịch CDU, đồng thời thúc đẩy chương trình cải cách nhằm phục hồi nền kinh tế Đức.

Ông nhấn mạnh Chính phủ liên bang cần kiên định với những nhiệm vụ cải cách, đồng thời đáp ứng tốt hơn những lo ngại và bất an của người dân.

Những kết quả mới cũng tác động tới liên minh cầm quyền giữa CDU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

Lãnh đạo SPD ngày 21/9 khẳng định tiếp tục duy trì liên minh, song cho rằng một số nội dung trong chương trình cải cách cần được điều chỉnh để bảo đảm tính công bằng và nhận được sự ủng hộ của người dân. Các kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu và y tế đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau trong nội bộ liên minh.

Thủ tướng Merz cho biết CDU sẽ phân tích kết quả bầu cử và điều chỉnh những vấn đề cần thiết. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của Chính phủ là phối hợp với chính quyền các bang để giải quyết những thách thức kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của người dân.

Sau các cuộc bầu cử ngày 20/9, Đức không còn cuộc bầu cử cấp bang nào trong năm nay. Tuy nhiên, 5 bang dự kiến tổ chức bầu cử trong năm 2027, trong đó có Nordrhein-Westfalen, bang đông dân nhất nước Đức./.