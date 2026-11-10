Đức thử nghiệm xe buýt tự hành cấp độ 4 tại Munich

Kể từ đầu tháng 9/2026, một xe buýt điện dài 12 mét của hãng MAN sau khi được cải hoán đã chạy thử trên tuyến số 178 giữa Petuelring và Freimanner Hölzl ở Munich. Từ ngày 17/11, những người đăng ký trước sẽ được phép tham gia các chuyến thử nghiệm và tới nay đã có hơn 2.000 người đăng ký. Mục tiêu của dự án là phát triển xe buýt đạt cấp độ 4 trong thang 5 cấp độ tự hành. Ở mức này, phương tiện có thể tự điều khiển hoàn toàn trên những tuyến đường hoặc khu vực được xác định trước mà không cần tài xế thường xuyên can thiệp.

Dự án được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với Đức trong bối cảnh nước này đang đứng trước nguy cơ tụt lại trong lĩnh vực xe tự hành cá nhân. Waymo, công ty thuộc cùng tập đoàn mẹ với Google, hiện được giới chuyên môn Đức xem là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thế giới và đang chuẩn bị đưa dịch vụ taxi robot tới Berlin và Munich. Các doanh nghiệp Trung Quốc như Apollo Go và Momenta cũng công bố kế hoạch gia nhập thị trường Đức thông qua hợp tác với các nền tảng gọi xe Lyft và Uber.

Tuy nhiên, giới nghiên cứu Đức nhận thấy một khoảng trống thị trường đáng chú ý. Các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc hiện tập trung nhiều hơn vào taxi robot từ 4 - 5 chỗ, trong khi công nghệ tự hành dành cho giao thông công cộng chưa nhận được mức đầu tư tương đương. Do đó, Đức đang tìm cách khai thác phân khúc này thông qua các xe buýt và phương tiện vận tải công cộng tự hành.

Một trong những động lực chính là tình trạng thiếu lao động trong ngành giao thông công cộng. Theo nghiên cứu của công ty tư vấn KCW, tới năm 2030, khoảng 50% số tài xế xe buýt, tàu điện ngầm và tàu điện đang làm việc vào năm 2022 có thể nghỉ hưu hoặc rời khỏi ngành. Các doanh nghiệp vận tải ngày càng khó tuyển đủ nhân sự thay thế. Tình trạng thiếu người đã khiến Munich phải sử dụng sinh viên làm tài xế tàu điện theo hình thức hỗ trợ. Các doanh nghiệp vận tải kỳ vọng phương tiện tự hành trong tương lai có thể duy trì hoặc thậm chí mở rộng dịch vụ dù lực lượng tài xế con người suy giảm.

Áp lực tài chính cũng là một nguyên nhân quan trọng. Hệ thống giao thông công cộng của Đức vốn thiếu nguồn lực, trong khi chi phí nhân sự và năng lượng tiếp tục tăng. Ngay tại Munich, Công ty Giao thông Munich (MVG) phải giảm tần suất một số tuyến, trong đó tuyến tàu điện ngầm tăng cường U7 từ tháng 12 chỉ còn hoạt động trong giờ cao điểm các ngày trong tuần.