Các cuộc thử nghiệm được tiến hành tại thao trường Rudninkai, gần biên giới Belarus, nơi Tư lệnh Lục quân Đức Christian Freuding trực tiếp theo dõi hoạt động của các thiết bị bay không người lái do hai công ty Đức là Helsing và Stark sản xuất.

Các thiết bị được trang bị đầu đạn không chứa thuốc nổ, lao xuống và đánh trúng xe tăng chủ lực trong các bài thử nghiệm. Đây là lần đầu tiên quân đội Đức tiến hành thử nghiệm chiến thuật đối với loại vũ khí này trong khuôn khổ diễn tập tại Lithuania.

Động thái đánh dấu bước tiến đáng chú ý của Berlin, trong bối cảnh Đức chỉ thông qua quyết định mua các loại đạn bay lảng vảng, còn gọi là máy bay không người lái cảm tử, vào năm 2025 sau nhiều năm tranh luận về việc trang bị loại vũ khí này.

Trước đó vài ngày, binh sĩ Đức tại Rudninkai cũng thử nghiệm lần đầu phần mềm xác định mục tiêu Clarity của công ty Helsing. Công cụ ứng dụng AI này có khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu thu thập từ vệ tinh, máy bay không người lái và các cảm biến khác, phân tích thông tin và đề xuất phương án hành động.

Tướng Freuding nhận định các hệ thống này có vai trò thiết yếu trong chiến tranh hiện đại. Ông dự kiến đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Đức vào tháng 2/2027.

Đức đang tăng cường đầu tư quốc phòng sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022. Năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cam kết triển khai thường trực một lữ đoàn chiến đấu tại Lithuania.

Lữ đoàn thiết giáp số 45, đóng tại Rudninkai và Rukla, dự kiến có khoảng 5.000 binh sĩ cùng 2.000 phương tiện, trong đó có hàng chục xe tăng, khi đạt trạng thái hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2027. Hiện khoảng 1.800 quân nhân Đức đã được triển khai tại Lithuania.