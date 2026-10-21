Đức thu hút hơn 225 tỷ euro cam kết đầu tư tại hội nghị thượng đỉnh ở Berlin

Theo thông báo ngày 20/10 của Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức, Katherina Reiche, Đức đã thu hút các cam kết đầu tư trị giá hơn 225 tỷ euro (252,5 tỷ USD) tại Hội nghị thượng đỉnh “Invest in Germany” (Đầu tư vào Đức) ở Berlin, diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10.

Chính phủ Đức kỳ vọng nguồn vốn này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hiện đại hóa hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang nền sản xuất trung hòa khí hậu.

Phát biểu với đài phát thanh Deutschlandfunk, Bộ trưởng Reiche cho biết tổng giá trị trên chỉ tính các thỏa thuận đầu tư có quy mô từ 100 triệu euro trở lên, tuy nhiên bà không công bố chi tiết các cam kết cụ thể.

Hội nghị “Đầu tư vào Đức” quy tụ hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp Đức và quốc tế, đại diện các tập đoàn lớn, ngân hàng đầu tư và quỹ đầu tư. Sự kiện nhằm tăng sức hấp dẫn của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh Đức gặp khó khăn trong thu hút vốn những năm gần đây do chi phí năng lượng và nhân công cao.

*Amazon dự kiến đầu tư thêm 16 tỷ euro vào Đức

Trong số các doanh nghiệp công bố kế hoạch đầu tư có tập đoàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ, với dự kiến rót khoảng 16 tỷ euro vào Đức trong năm 2027.

Các kiện hàng của Amazon. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Amazon, khoản đầu tư sẽ được phân bổ vào nhiều lĩnh vực, gồm mở rộng trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển dịch vụ Internet vệ tinh tốc độ cao Amazon Leo, triển khai các dự án logistics trên toàn nước Đức và mở rộng hoạt động sản xuất nội dung của nền tảng phát trực tuyến Prime Video.

Ông David Zapolsky, Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu và pháp lý của Amazon, khẳng định Đức là trung tâm đổi mới sáng tạo và một trong những địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất châu Âu.

Theo ông, Amazon đã đầu tư hơn 100 tỷ euro vào Đức kể từ năm 2010 và dự kiến tiếp tục rót thêm 16 tỷ euro trong năm 2027 nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng và công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng và giới sáng tạo tại nước này phát triển.

*Đức tăng cường hợp tác AI với Nvidia

Một kết quả đáng chú ý khác của hội nghị là thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa Đức và tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ trong lĩnh vực AI công nghiệp.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, cho rằng việc kết hợp thế mạnh kỹ thuật, công nghiệp của Đức với các công nghệ AI tiên tiến có thể góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố nền kinh tế Đức trong dài hạn.

Hội nghị “Đầu tư vào Đức” khai mạc tối 19/10 tại thủ đô Berlin bằng bài phát biểu của Thủ tướng Merz, trong đó ông khẳng định Đức “sẵn sàng mở cửa kinh doanh”. Ngày 20/10, sự kiện bước vào ngày làm việc cuối cùng với các cuộc thảo luận kín giữa đại diện chính phủ và giới doanh nghiệp.

Để thu hút đầu tư, Chính phủ Đức nhấn mạnh những lợi thế như hệ thống pháp quyền vững chắc, nền tài chính công ổn định, xếp hạng tín nhiệm AAA và vị thế hàng đầu châu Âu về số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế. Tuy nhiên, chi phí năng lượng và lao động cao vẫn là những yếu tố khiến các nhà đầu tư cân nhắc khi lựa chọn địa điểm kinh doanh.

Theo các nguồn tin chính phủ, đầu tư tư nhân có vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn lực cho các dự án nâng cấp hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất trung hòa khí hậu.

*Thủ tướng Merz nhấn mạnh tính đáng tin cậy của người Đức

Trong nỗ lực quảng bá môi trường kinh doanh, Thủ tướng Merz cũng sử dụng những nét đặc trưng thường được gắn với người Đức để nhấn mạnh tính kỷ luật và khả năng dự đoán trong hoạt động kinh tế. Ông mô tả người Đức là những người chăm chỉ, dậy sớm, đúng giờ và luôn tuân thủ thời hạn đã cam kết. Theo Thủ tướng, sự đáng tin cậy, chính xác và ổn định là những đặc điểm mà các nhà đầu tư đánh giá cao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Lars Klingbeil, cũng đưa ra lời kêu gọi trực tiếp với giới đầu tư bằng câu nói ngắn gọn: “Tôi muốn tiền của các bạn”. Những thông điệp trên phản ánh nỗ lực của Chính phủ Đức nhằm cải thiện hình ảnh môi trường đầu tư và thu hút nguồn vốn quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế đang cần động lực tăng trưởng mới.

Các cam kết đầu tư được công bố tại hội nghị là tín hiệu tích cực đối với nỗ lực này. Tuy nhiên, giá trị thực tế mà nền kinh tế Đức nhận được sẽ còn phụ thuộc vào việc các cam kết được triển khai đến đâu, tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả tạo thêm năng lực sản xuất, việc làm trong những năm tới.