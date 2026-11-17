Đây là chiến thắng đậm nhất của Đức trước Hà Lan kể từ trận thắng 7-0 vào tháng 10/1959. Kết quả càng đặc biệt khi 2 đội chạm trán lần thứ 50 trong lịch sử, với phần thắng áp đảo thuộc về thầy trò HLV Jurgen Klopp.

Trước trận đấu, Hà Lan dẫn đầu bảng A2 với 11 điểm, hơn Đức 3 điểm và chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu. Đội bóng áo cam còn vừa thắng Hy Lạp 7-0, nhưng không thể duy trì phong độ trước sức ép của đội chủ nhà.

Phút 41, tiền đạo Derry Scherhant mở tỷ số bằng cú cứa lòng đẹp mắt sau đường chuyền của tiền vệ Joshua Kimmich. Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ 24 tuổi cho tuyển Đức, càng ý nghĩa khi anh được lập công ngay tại Berlin, nơi mình sinh ra và trưởng thành.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất trận thuộc về tiền vệ Florian Wirtz với cú đúp trong hiệp hai. Ngôi sao Liverpool lần lượt đánh bại thủ môn Bart Verbruggen bằng cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm và pha vô-lê cận thành, góp phần biến cuộc đối đầu được chờ đợi thành chiến thắng một chiều.

Đức đè bẹp Hà Lan 5-0 ở lượt cuối bảng A2 UEFA Nations League hôm 17/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters.

Xen giữa 2 bàn thắng của Wirtz là pha đánh đầu của trung vệ Nico Schlotterbeck từ quả đá phạt của tiền vệ Brajan Gruda. Chính Gruda sau đó ghi bàn ấn định tỷ số 5-0, khi đá bồi thành công sau cú dứt điểm trúng cột dọc của Scherhant.

Đáng chú ý, Gruda tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng sau khi ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Serbia ở lượt đấu trước. Không chỉ trực tiếp lập công, tiền vệ 22 tuổi còn kiến tạo cho Schlotterbeck và Wirtz, trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất trên sân.

Thất bại tại Berlin khiến 'cơn lốc da cam' trải qua trận thua nặng nề nhất trước 'cỗ xe tăng' Đức kể từ năm 1959.

Dù sở hữu hàng công vừa ghi 7 bàn vào lưới Hy Lạp, thầy trò HLV Xavi Hernandez gần như bất lực trước hàng thủ đội chủ nhà và không một lần đánh bại được thủ môn Marc-Andre ter Stegen.

Chiến thắng giúp tuyển Đức khép lại vòng bảng với 11 điểm sau 6 trận, vươn lên dẫn đầu bảng A2. Hà Lan đứng thứ 2, trong khi Hy Lạp cũng có 11 điểm nhưng xếp thứ 3 dù thắng Serbia 1-0 ở lượt cuối. Thứ hạng được phân định dựa trên thành tích đối đầu giữa 3 đội bằng điểm.

Nhờ đó, Đức và Hà Lan giành 2 suất vào tứ kết, còn Hy Lạp phải dừng bước.

Theo lịch, lễ bốc thăm diễn ra lúc 18h ngày 20/11 (giờ Hà Nội), trước khi vòng tứ kết UEFA Nations League được tổ chức vào tháng 3/2027.