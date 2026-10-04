Đức tăng viện trợ, thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 đã tới Kiev cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn quốc phòng Đức, trong chuyến thăm nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine và hoàn tất thỏa thuận hợp tác sản xuất nhiều loại thiết bị bay không người lái.

Các quan chức Chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Merz sẽ công bố gói biện pháp gồm giải ngân 1 tỷ euro viện trợ quân sự và 350 triệu euro hỗ trợ sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Thủ tướng Merz nêu rõ: "Tôi tới Kiev hôm nay vì Ukraine cần tất cả sự hỗ trợ của chúng ta trong những tuần tới," đồng thời khẳng định với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Kiev có thể tiếp tục trông cậy vào sự hỗ trợ của Berlin.

Tháp tùng ông Merz có Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche và phái đoàn doanh nghiệp gồm lãnh đạo Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems cùng một số doanh nghiệp khác.

Hai bên dự kiến hoàn tất thỏa thuận về sản xuất thiết bị bay không người lái, tên lửa và phần mềm liên quan.

Một trọng tâm là đẩy nhanh sản xuất thiết bị bay không người lái đánh chặn các thiết bị bay phản lực. Thỏa thuận cũng bao gồm hợp tác phát triển và sản xuất vũ khí có tầm bắn hơn 1.000km.

Ông Merz cũng dự kiến thúc giục Chính phủ Ukraine đạt tiến triển trong các cải cách mà các đối tác Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu, trong đó có cuộc chiến chống tham nhũng./.