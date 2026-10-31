Đức tăng trưởng vượt dự báo quý III/2026

Tuy nhiên, xuất khẩu suy yếu và hoạt động công nghiệp trì trệ cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn gặp nhiều khó khăn.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo số liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 30/10, GDP tăng 0,2% trong giai đoạn từ tháng 7-9, cao gấp đôi mức dự báo 0,1% của các nhà phân tích được FactSet khảo sát. So với cùng kỳ năm ngoái, GDP tăng 1,3% sau điều chỉnh giá. Tiêu dùng của hộ gia đình và chính phủ tăng, trong khi đầu tư giảm và xuất khẩu mất đà.

Đà phục hồi vẫn chịu sức ép từ chi phí năng lượng cao, nhu cầu bên ngoài yếu và những bất ổn thương mại. Thị trường lao động cũng chưa khởi sắc khi số người thất nghiệp trong tháng 10 vượt 3 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 6,4%. Dù vậy, Chính phủ Đức đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 lên 1,3%, nhờ kỳ vọng đầu tư công vào quốc phòng và hạ tầng sẽ tạo động lực mới.

Quang cảnh cảng Duisburg, Đức. Ảnh: THX/TTXVN phát

Với vai trò là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), tình hình của Đức ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại và chuỗi cung ứng khu vực. Tăng trưởng yếu kéo dài tại nước này có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu, gây sức ép lên các đối tác xuất khẩu trong EU. Ngược lại, sự phục hồi của kinh tế Đức sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất và thương mại toàn liên minh.