Phiên họp Quốc hội Đức tại Berlin. (Ảnh: TTXVN)

Theo dự toán được thông qua, ngân sách cốt lõi có tổng chi tiêu 556 tỷ euro, trong đó 123 tỷ euro được tài trợ bằng các khoản vay mới. Hơn một phần ba ngân sách dành cho các lĩnh vực lao động và xã hội. Chi tiêu quốc phòng dự kiến tăng lên gần 140 tỷ euro, mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Ngoài ngân sách chính, Chính phủ Đức còn huy động các khoản vay thông qua 2 quỹ đặc biệt, gồm 57,8 tỷ euro dành cho đầu tư hạ tầng và bảo vệ khí hậu, cùng 29,6 tỷ euro cho quân đội. Nguồn vốn được sử dụng để sửa chữa cầu đường, đường hầm, cải tạo nhà trẻ, cơ sở thể thao và mua sắm trang thiết bị quân sự.

Tuy nhiên, những tranh cãi về nguồn tài chính, chính sách thuế và các khoản chi trong những năm tới vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bảo vệ ngân sách trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho biết, phần lớn khoản vay mới sẽ được dành cho quốc phòng và đầu tư hạ tầng, trong đó có đường sắt và hệ thống nhà trẻ.

Ông nhấn mạnh, Đức cần tạo động lực tăng trưởng từ khu vực tư nhân và năm 2027 phải trở thành năm thúc đẩy đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, phe đối lập chỉ trích chính phủ chưa quan tâm đúng mức đến những khó khăn kinh tế và đời sống người dân. Lãnh đạo đảng Cánh tả (Die Linke) Ines Schwerdtner cho rằng, trong khi chính phủ liên tục nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp và nguy cơ chiến tranh, hàng triệu người dân vẫn phải đối mặt khó khăn tài chính hằng tháng.