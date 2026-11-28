Theo Hãng thông tấn Đức (dpa), ngày 27/11, Bộ trưởng Nội vụ bang Hesse Roman Poseck cho biết cảnh sát sẽ duy trì tuần tra công khai, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ bí mật và thường xuyên đánh giá tình hình tại các khu chợ.

Ông Poseck nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, vừa bảo đảm an ninh ở mức cao nhất có thể, vừa tạo điều kiện để các chợ Giáng sinh, kể cả những phiên chợ truyền thống quy mô nhỏ, diễn ra bình thường.

Hiện chưa có cảnh báo cụ thể về nguy cơ phạm tội nhằm vào các sự kiện này, song các biện pháp bảo vệ sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của những phiên chợ truyền thống, kể cả quy mô nhỏ.

Cảnh sát khuyến cáo người tham dự chú ý bảo quản tài sản cá nhân, sử dụng đồ uống có cồn có trách nhiệm và cảnh giác với người lạ. Tại Frankfurt, một người đàn ông 58 tuổi mới đây đã bị tạm giữ do bị cáo buộc có ý định trộm cắp tại chợ Giáng sinh. Trong mùa lễ hội năm 2025, cảnh sát bang Hesse đã kiểm tra khoảng 1.140 người, bắt giữ 34 người và yêu cầu hơn 200 người rời khỏi khu vực tổ chức các chợ.

Trong khi đó, Liên đoàn Cảnh sát Đức (DPolG) cảnh báo nguy cơ khủng bố tại nước này vẫn hiện hữu. Tổ chức này đưa ra nhận định trên sau khi Văn phòng Công tố Liên bang Đức bắt giữ hai nghi phạm tại Heidelberg và Cologne hôm 26/11, với cáo buộc là thành viên một nhóm khủng bố Hồi giáo và lên kế hoạch tấn công tại Đức và châu Âu.

Chủ tịch Liên bang DPolG Heiko Teggatz cho rằng việc bảo đảm an ninh tại các chợ Giáng sinh cần sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát, hệ thống camera giám sát, rào chắn kiểm soát phương tiện và các phương án ứng phó linh hoạt. Ông cũng nhấn mạnh không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối trong một xã hội mở, song người dân không nên vì lo ngại mà từ bỏ các hoạt động cộng đồng và truyền thống lễ hội.

Các biện pháp tăng cường tuần tra và giám sát trong mùa lễ hội năm nay được kỳ vọng góp phần duy trì môi trường an toàn, giúp người dân và du khách yên tâm tham gia các hoạt động Giáng sinh.