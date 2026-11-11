Đức siết điều kiện hỗ trợ các dự án chuyển đổi nhà máy điện than sang khí đốt

Hệ thống đường ống tại trạm OGE, một trong những trạm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu, ở Werne, Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngày 10/11, Bộ Kinh tế Liên bang Đức thông báo sẽ ban hành quy định mới làm rõ các điều kiện tham gia vòng đấu thầu thứ hai dành cho các nhà máy điện mới. Theo đó, dự án chuyển đổi từ than sang khí đốt chỉ được xem là công trình xây dựng mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ nếu nhà máy điện than hiện hữu đã ngừng hoạt động trước ngày 22/7/2026 hoặc thuộc diện phải đóng cửa chậm nhất vào ngày 1/1/2030 theo Luật loại bỏ điện than của Đức.

Quy định mới cũng làm rõ yêu cầu đầu tư tối thiểu 431.000 euro/MW công suất đủ điều kiện. Chỉ các khoản chi phục vụ xây dựng nhà máy mới hoặc mở rộng đáng kể cơ sở hiện có mới được tính vào mức đầu tư này; các hoạt động cải tạo, nâng cấp đơn thuần không được chấp nhận.

Động thái trên được đưa ra sau khi vòng đấu thầu đầu tiên vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích do hai tập đoàn năng lượng RWE và LEAG giành tới 10 trong tổng số 11 hợp đồng hỗ trợ. Bộ Kinh tế Đức khẳng định quy định mới không áp dụng hồi tố đối với các dự án đã trúng thầu.

Cùng ngày, Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức mở vòng đấu thầu thứ hai với tổng công suất 3.840 MW. Các doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đến ngày 29/12/2026. Mức hỗ trợ tối đa được giữ ở 244.000 euro/MW/năm trong thời hạn 15 năm.

Chương trình xây dựng các nhà máy điện khí mới nhằm bảo đảm nguồn điện có thể điều chỉnh công suất linh hoạt khi điện gió và điện Mặt Trời không đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, chi phí trợ cấp lớn cũng làm dấy lên lo ngại về gánh nặng tài chính đối với người tiêu dùng điện.

Vòng đấu thầu thứ hai được xem là phép thử đối với chiến lược chuyển đổi năng lượng của Đức, trong bối cảnh nước này vừa thúc đẩy loại bỏ điện than, vừa phải bảo đảm an ninh cung ứng điện.