Đức: Sân bay Nuremberg tạm đóng cửa sau cảnh báo nguy cơ không tặc

Cảnh sát nhận định nguyên nhân nhiều khả năng là sự cố kỹ thuật, song vẫn đang tiếp tục điều tra.

Nhà ga T1, Sân bay Munich. Ảnh minh hoạ: Flughafen München/TTXVN

Cảnh sát khu vực Mittelfranken cho biết buồng lái máy bay của hãng Corendon Airlines đã phát mã khẩn cấp 7500, được sử dụng để thông báo tình huống bị không tặc. Sau đó, cơ quan kiểm soát không lưu mất liên lạc vô tuyến với phi công, buộc lực lượng chức năng phải xem xét khả năng xảy ra tình huống nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các nhà điều tra cho rằng thiết bị vô tuyến của máy bay có thể đã gặp trục trặc. Chiếc Boeing 737-800 hạ cánh an toàn tại Nuremberg; toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Hành khách được yêu cầu ở lại trên máy bay một thời gian trước khi được đưa vào nhà ga, nơi các đội ứng phó khẩn cấp hỗ trợ.

Trong quá trình xử lý sự việc, không quân Đức đã triển khai hai máy bay chiến đấu Eurofighter thuộc Phi đoàn Không quân Chiến thuật 74 đóng tại Neuburg an der Donau, bang Bavaria, để hộ tống máy bay trong không phận Đức.

Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, nhà chức trách dỡ bỏ cảnh báo và sân bay nối lại hoạt động. Việc triển khai máy bay chiến đấu cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động xe buýt và tàu điện ngầm đi đến sân bay.

Trước đó, sân bay Nuremberg cũng bị ảnh hưởng bởi một sự việc khác liên quan đến nghi vấn xuất hiện máy bay không người lái (UAV) vào sáng sớm cùng ngày. Ba phi công báo cáo phát hiện một vật thể nghi là UAV trong quá trình cất cánh hoặc hạ cánh. Cảnh sát phối hợp với sân bay và Cơ quan Kiểm soát Không lưu Đức tổ chức tìm kiếm, trong đó có sử dụng trực thăng, nhưng không phát hiện UAV nào.

Sự việc khiến 6 chuyến bay bị chậm, gồm 2 chuyến đến và 4 chuyến đi. Hai máy bay đang trên đường đến Nuremberg phải chuyển hướng tới Cologne (Đức) và Praha (Cộng hòa Séc), trước khi tiếp tục hành trình đến Nuremberg. Hiện chưa rõ hai sự việc trong ngày có liên quan với nhau hay không.