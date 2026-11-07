Đúc rút kinh nghiệm xây dựng Binh đoàn 16 vững mạnh về chính trị

Đại tá Trịnh Phạm Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 16, Chủ nhiệm hai công trình, chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có Đại tá, ThS Trần Văn Huyên, Trưởng ban Tổng kết lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị (Tổng cục Chính trị), cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Binh đoàn 16.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị trong quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của Binh đoàn 16. Công tác Đảng, công tác chính trị đã trực tiếp xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc trong đơn vị, góp phần xây dựng Binh đoàn vững mạnh về chính trị. Đó là cơ sở để Binh đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Góp ý vào hai bản thảo, nhiều đại biểu đề nghị ban biên soạn phân tích hiệu quả của các mô hình, cách làm sáng tạo, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị ở Binh đoàn. Riêng với công trình thứ hai, các đại biểu đề nghị bổ sung những sự kiện tiêu biểu để làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường.

Đại tá, ThS Trần Văn Huyên báo cáo quá trình biên soạn và tiếp thu ý kiến đóng góp vào bản thảo.

Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, nguyên Chính ủy Binh đoàn 16 đóng góp ý kiến.

Ban biên soạn tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện hai công trình, bảo đảm tính chính xác, khoa học, khách quan. Khi hoàn thành, hai công trình sẽ phục vụ công tác giáo dục truyền thống, góp phần khơi dậy niềm tự hào về Binh đoàn 16, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.