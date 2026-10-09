Đức quyết định quay lưng, thêm một thất bại trong hợp tác quốc phòng với Pháp

MGCS được Đức và Pháp khởi động năm 2017 nhằm thay thế xe tăng Leclerc của Pháp và Leopard 2 (ảnh) của Đức. (Nguồn: CNN)

Theo đài BFMTV, phát biểu tại phiên điều trần ở Quốc hội Pháp, ông Mandon xác nhận Đức rút khỏi Chương trình Hệ thống chiến đấu mặt đất chủ lực (MGCS), được hai nước khởi động năm 2017 nhằm thay thế xe tăng Leclerc của Pháp và Leopard 2 của Đức bằng một hệ thống chiến đấu mặt đất lấy xe tăng mới làm trung tâm.

Ông Mandon nhấn mạnh, quyết định của Đức không đồng nghĩa với việc chương trình hoàn toàn thất bại, bởi quá trình nghiên cứu chung trong nhiều năm đã giúp xác định những nguyên tắc chính đối với xe tăng tương lai. Tuy nhiên, ông thừa nhận đây không phải là tin tốt xét từ góc độ công nghiệp.

Chương trình MGCS nhiều lần bị trì hoãn do bất đồng về phân chia công việc giữa các doanh nghiệp, nguồn tài chính và lựa chọn công nghệ. Theo BFMTV, thời điểm đưa hệ thống vào sử dụng đã được lùi đến khoảng năm 2040-2045.

Ông Mandon khẳng định, Pháp vẫn cần năng lực tác chiến hạng nặng và hỏa lực của xe tăng vẫn có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, quân đội nước này cần hướng tới các nền tảng bổ trợ, tích hợp robot, trí tuệ nhân tạo và khả năng chia sẻ dữ liệu tốt hơn, qua đó có thể giảm số nhân lực vận hành.

Theo vị tướng này, Pháp dự kiến từng bước loại biên xe tăng Leclerc từ năm 2038 và cần khởi động các nghiên cứu chuẩn bị ngay trong năm 2027.

Diễn biến trên là trở ngại mới đối với hợp tác quốc phòng Pháp-Đức, chỉ bốn tháng sau khi dự án Hệ thống không chiến tương lai (FCAS) thất bại. Chương trình được Pháp, Đức và Tây Ban Nha khởi động năm 2017, hướng tới phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới để thay thế Rafale và Eurofighter trong những năm 2040.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đang có chuyến thăm hai ngày đến Pháp nhằm tăng cường hợp tác chiến lược, nhất là về an ninh và quốc phòng, đồng thời củng cố tình hữu nghị giữa hai nước, vốn được coi là một trong những nền tảng quan trọng của tiến trình hội nhập châu Âu.

Pháp-Đức cam kết vì châu Âu

Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, Tổng thống Steinmeier đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Emmanuel Macron ở Điện Élysée ngày 8/10 về quan hệ song phương, tình trạng phân cực chính trị và vấn đề an ninh, quốc phòng châu Âu.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, ông Steinmeier khẳng định, Berlin sẽ tiếp tục gắn bó với Liên minh châu Âu (EU), người Đức sẽ tiếp tục là những công dân châu Âu có trách nhiệm, bất kể những thay đổi về kinh tế, chính trị và chính sách an ninh.

Ông cũng đưa ra thông điệp trấn an Pháp và các nước láng giềng về định hướng của Berlin sau các cuộc bầu cử bang ở Đức, vốn chứng kiến sự trỗi dậy của phe cực hữu, đồng thời khẳng định nước Đức chỉ có thể thành công khi hội nhập sâu rộng với EU.

Tổng thống Steinmeier cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng phân cực chính trị ngày càng sâu sắc tại cả Pháp và Đức. Theo ông, sự gia tăng ảnh hưởng của các lực lượng cực đoan đang khiến việc hình thành đa số cầm quyền và điều hành đất nước trở nên khó khăn hơn, đồng thời đặt ra những thách thức đối với sự ổn định chính trị và tương lai của hai nền dân chủ.

Chia sẻ những lo ngại này, Tổng thống Macron cảnh báo, các nền dân chủ châu Âu đang chịu sức ép từ sự hoài nghi, chia rẽ xã hội và tình trạng lan truyền các thuyết âm mưu. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các giá trị dân chủ và củng cố quan hệ Pháp - Đức, coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng một châu Âu đoàn kết, vững mạnh và tự chủ hơn.

Vấn đề an ninh và quốc phòng châu Âu cũng là một nội dung đáng chú ý trong cuộc gặp. Trong bối cảnh Đức đẩy mạnh tái vũ trang nhằm ứng phó với những mối đe dọa an ninh, một số ý kiến tại Pháp lo ngại Berlin có thể ưu tiên phát triển năng lực quân sự riêng thay vì thúc đẩy các dự án quốc phòng chung của châu Âu. Trước những quan ngại này, Tổng thống Steinmeier tái khẳng định tương lai của nước Đức gắn liền với một châu Âu thống nhất.