Đức Quang tiếp tục rà soát, vận hành bộ máy thông suốt, hiệu quả

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Sáng 7/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND xã Đức Quang về tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã và chế độ, chính sách đối với cán bộ sau sắp xếp. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các thành viên đoàn giám sát.

Chủ tịch UBND xã Đức Quang Hoàng Xuân Hùng báo cáo kết quả sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và tình hình tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn xã.

Xã Đức Quang được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 xã Quang Vĩnh, Bùi La Nhân và Yên Hồ, chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025. Sau sắp xếp, địa phương có diện tích 30,31 km², dân số 17.515 người; đồng thời kiện toàn 4 cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và 9 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tiếp nhận sau sắp xếp là 54 người. Trong đó, 35 người tiếp tục công tác, 3 người được điều động, chuyển công tác; 16 người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do sắp xếp. Một số vị trí phải kiêm nhiệm hoặc bố trí chưa thực sự phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

Việc thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng sau sắp xếp được địa phương triển khai kịp thời. Hơn 14,7 tỷ đồng đã được chi trả cho các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; còn 14 người hoạt động không chuyên trách ở thôn dôi dư sau sắp xếp đã được phê duyệt với kinh phí dự kiến hơn 1,43 tỷ đồng.

Trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy vận hành cơ bản ổn định, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý, điều hành. Tuy nhiên, khối lượng công việc chuyển về cấp xã tăng đáng kể, nhiều lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu trong khi nguồn nhân lực còn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trao đổi về nội dung liên quan đến cải cách hành chính.

Ở lĩnh vực cải cách hành chính, UBND xã đã tiếp nhận 3.120 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; đã giải quyết 2.974 hồ sơ, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Tuy vậy, một số phần mềm chuyên ngành chưa được tích hợp đồng bộ, chức năng thống kê, báo cáo còn hạn chế; một bộ phận người dân còn gặp khó khăn khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, UBND xã Đức Quang kiến nghị tiếp tục rà soát, bố trí biên chế và cơ cấu vị trí việc làm phù hợp với quy mô dân số, địa bàn và khối lượng nhiệm vụ; hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung, đồng thời tăng cường hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu đối với những nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền cho cấp xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu của xã Đức Quang trong ổn định tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của địa phương để tổng hợp, báo cáo với tỉnh và các cơ quan liên quan, nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Dương Tất Thắng đề nghị xã Đức Quang tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; linh hoạt trong tổ chức, vận hành bộ máy, bảo đảm chính quyền 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, đổi mới phương thức xử lý các nhóm công việc, nhất là những nhiệm vụ chuyển giao, các hồ sơ, dự án còn tồn đọng; chủ động xây dựng giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.