Khởi động từ ngày 12/10, chương trình Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) phát động đã có sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, rapper Hà Lê, Double2T, Đức Phúc, Tuấn Cry. Thay vì chỉ dừng ở vai trò kêu gọi, các nghệ sĩ đã mang đến những lát cắt chân thực về thanh âm trong đời sống.

Người Việt sẽ tự tay tạo nên những âm thanh số của riêng mình

Ca sĩ Đức Phúc

Đồng hành cùng chương trình, ca sĩ Đức Phúc gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương qua những giai điệu gần gũi. Nam ca sĩ chia sẻ, âm nhạc đôi khi không cần những điều quá lớn lao, chỉ một giai điệu thân quen cũng đủ gợi lên tình cảm với quê hương, đất nước và những giá trị bình dị mà mỗi người luôn mang theo trong tim. Từ nguồn cảm hứng ấy, Đức Phúc mời gọi mỗi cá nhân hãy cất lên thanh âm của riêng mình để kể câu chuyện về nơi sinh ra và niềm tự hào Việt Nam, bởi mỗi giai điệu riêng lẻ sẽ hòa quyện tạo nên bản hòa ca chung của đất nước.

Trong khi đó, âm thanh khiến rapper Hà Lê nhớ nhất lại là tiếng em bé khóc. Chia sẻ rất đời thường này cho thấy những thanh âm chạm đến tầng sâu cảm xúc đôi khi không nằm trên sân khấu ánh đèn mà hiện diện ngay trong nhịp sống thường nhật. Chính góc nhìn mộc mạc từ các nghệ sĩ đã kéo khoảng cách giữa văn hóa và công chúng lại gần hơn. Người tham gia không cần phải là người am hiểu nhạc lý chuyên sâu; một lời hát ru, tiếng nhạc cụ dân tộc, âm thanh phiên chợ quê hay câu hát gắn với phong tục địa phương đều có thể trở thành chất liệu quý giá.

Theo Ban tổ chức, không chỉ các nghệ sĩ mà nhiều đơn vị nghệ thuật cũng đã hưởng ứng nhiệt liệt chương trình Thanh âm Việt Nam.

Ca sĩ - nhạc sĩ Tuấn Cry

Cụ thể, ngày 30/10, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã mở rộng không gian kết nối tới 27 trường đại học, học viện theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Sinh viên được khuyến khích chủ động khám phá và kể câu chuyện văn hóa qua lăng kính riêng. Một chuyến đi thực tế về vùng đất giàu bản sắc, cuộc trò chuyện với nghệ nhân hay hành trình tìm lại một làn điệu dân ca đều có thể trở thành khởi nguồn cho tác phẩm dự thi. Thay vì tiếp nhận thụ động các giá trị có sẵn, người trẻ trực tiếp sáng tạo bằng những hình thức hiện đại như video ngắn hay bản phối âm thanh để lưu giữ những thanh âm đang dần mai một.

Tại lễ phát động hồi tháng 10, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: "Bộ VHTTDL mong muốn tạo ra một sáng kiến cuốn hút toàn dân tham gia, hướng tới 3 điểm khác biệt cốt lõi: Phổ cập kiến thức âm nhạc nền tảng cho cộng đồng, khơi gợi nhu cầu bộc lộ và chia sẻ cảm xúc, xây dựng Ngân hàng giai điệu số Việt Nam cho tương lai và AI. Chúng tôi kỳ vọng người Việt sẽ tự tay tạo nên những âm thanh số của riêng mình. Những giai điệu vốn tồn tại suốt chiều dài lịch sử 4.000 năm sẽ được số hóa mạnh mẽ hơn", ông Dũng khẳng định.

Những con số ấn tượng

Tính đến ngày 13/11, Ban tổ chức cho biết hệ thống đã ghi nhận hơn 1,3 triệu lượt trả lời câu hỏi đố vui, gần 4.000 video cảm nhận và gần 3.000 tác phẩm sáng tạo gửi về từ khắp mọi miền Tổ quốc. Ba nhóm dữ liệu này phản ánh đa dạng cách thức nhập cuộc của công chúng, từ việc tìm hiểu kiến thức văn hóa, chia sẻ cảm xúc cá nhân cho đến đầu tư sáng tạo sản phẩm hoàn chỉnh. Dù khác nhau về hình thức thể hiện, gần 3.000 tác phẩm dự thi đều gặp nhau ở điểm chung là sự trân quý đối với những thanh âm giàu ý nghĩa của quê hương.

Trong hành trình kết nối đó, công nghệ và truyền thông số đóng vai trò đòn bẩy quan trọng. Một làn điệu dân ca, tiếng đàn của nghệ nhân hay không khí lễ hội truyền thống giờ đây có thể dễ dàng được ghi lại bằng điện thoại thông minh, biên tập thành video ngắn và lan tỏa tới hàng triệu khán giả. Đây cũng là hướng đi trọng tâm được Ban tổ chức chú trọng triển khai thông qua vai trò của Tổng công ty VTC.

Ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC, Phó Trưởng Ban tổ chức khẳng định, việc ứng dụng công nghệ và nền tảng số giúp đưa các giá trị văn hóa tiếp cận thế hệ trẻ một cách tự nhiên nhất. Tuy nhiên, công nghệ suy cho cùng vẫn là phương tiện; linh hồn làm nên giá trị cốt lõi của mỗi tác phẩm chính là chiều sâu câu chuyện, sự am hiểu và tình cảm chân thành của người sáng tạo.

Hoà Minzy hát "Bắc Bling" - sáng tác của Tuấn Cry:

Chương trình Thanh âm Việt Nam gồm 3 cấu phần được triển khai đồng bộ trên nền tảng số chính thức. Đố vui thanh âm Việt Nam: Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến cung cấp kiến thức về giai điệu, ca khúc, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca, di sản âm nhạc và đời sống âm nhạc Việt Nam. Cảm nhận thanh âm Việt Nam: Người tham gia gửi video ngắn thể hiện cảm nhận, câu chuyện, ký ức hoặc góc nhìn về một giai điệu, một bài hát, một làn điệu hoặc đời sống âm nhạc Việt Nam. Sáng tạo thanh âm Việt Nam: Tiếp nhận các sản phẩm sử dụng âm nhạc, giai điệu, tiếng nói, tiếng động, nhạc cụ, làn điệu dân ca, âm thanh đời sống và không gian văn hóa Việt Nam làm chất liệu sáng tạo. Người tham gia được khuyến khích sáng tác, phối khí, thu âm, hát, chơi nhạc cụ, kể chuyện bằng âm thanh hoặc kết hợp âm thanh với hình ảnh, video, hoạt họa, đồ họa và các hình thức nghệ thuật số khác. Các sản phẩm đáp ứng yêu cầu có cơ hội được giới thiệu trên nền tảng chính thức và từng bước bổ sung vào Ngân hàng thanh âm Việt Nam, gắn với thông tin định danh tác giả, quyền tác giả, quyền liên quan và điều kiện khai thác. Chương trình dành cho công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài yêu mến văn hóa, âm nhạc Việt Nam, không giới hạn độ tuổi và nghề nghiệp. Chương trình nhận tác phẩm đến hết ngày 30/11 tới.

Ảnh: Bộ VHTTDL