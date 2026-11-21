Sau khoảng hai tháng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ hai, Đức Phúc lần đầu xuất hiện công khai tại sự kiện ra mắt EP Tình Trạng: Tình Tan của ERIK vào tối 18/11/2026. Khi được hỏi về diện mạo hiện tại, nam ca sĩ không ngần ngại chia sẻ tình trạng hậu phẫu bằng cách trả lời hài hước: “Chưa cười được to lắm”.

Đức Phúc xuất hiện công khai tại sự kiện ra mắt của ERIK.

Tại sự kiện, Đức Phúc xuất hiện với diện mạo mới và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ truyền thông. Đáng chú ý, biểu cảm có phần gượng gạo của nam ca sĩ cũng trở thành chủ đề được nhắc đến. Thay vì né tránh câu hỏi, anh chủ động giải thích rằng bản thân mới phẫu thuật được khoảng hai tháng nên hiện tại vẫn chưa thể cười thoải mái như bình thường.

Cách chia sẻ thẳng thắn, pha chút hài hước của Đức Phúc khiến câu chuyện về diện mạo hậu phẫu trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là lần hiếm hoi nam ca sĩ trực tiếp đề cập đến tình trạng của mình sau lần can thiệp thẩm mỹ thứ hai trước công chúng.

Trước đó, Đức Phúc từng công khai việc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ hai, sau khoảng 9 năm kể từ lần đại phẫu đầu tiên. Nam ca sĩ cho biết đã chỉnh sửa lại vùng mũi và cằm. Riêng quyết định làm lại mũi một phần xuất phát từ chấn thương trong lúc biểu diễn vào năm 2023, khiến anh thỉnh thoảng bị đau nhức khi thời tiết thay đổi. Bên cạnh yếu tố này, Đức Phúc cũng xem việc chỉnh sửa là một lần “bảo dưỡng” nhan sắc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh của Đức Phúc trải qua hai lần phẫu thuật.

Không chỉ chia sẻ về ngoại hình, Đức Phúc còn dành nhiều thời gian nói về sản phẩm âm nhạc mới của người bạn thân ERIK. Nam ca sĩ tiết lộ đã được nghe trước cả 4 ca khúc trong EP Tình Trạng: Tình Tan từ khoảng một tháng trước. Anh đặc biệt yêu thích giọng hát của ERIK khi thể hiện dòng nhạc ballad và dành nhiều lời khen cho cách xử lý cảm xúc của đồng nghiệp.

Đức Phúc cũng cho thấy mình đã theo dõi kỹ MV 2510 khi phân tích những dụng ý, chi tiết được cài cắm trong sản phẩm. Thậm chí, nam ca sĩ còn dự đoán MV sẽ sớm đạt vị trí Top 1 Trending. Những chia sẻ này phần nào cho thấy sự hào hứng và ủng hộ của Đức Phúc dành cho dự án đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật của ERIK.

Màn xuất hiện lần này vừa giúp khán giả có thêm thông tin về tình trạng của Đức Phúc sau hai tháng phẫu thuật thẩm mỹ, vừa cho thấy sự thân thiết giữa anh và ERIK. Dù vẫn chưa thể thoải mái biểu cảm như trước, nam ca sĩ vẫn giữ tinh thần vui vẻ, cởi mở khi chia sẻ về diện mạo mới cũng như dành sự ủng hộ cho hành trình âm nhạc của người bạn thân.