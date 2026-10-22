Đức Phúc tiết lộ lý do 'dao kéo' lần 2, khẳng định chỉ sửa mũi và cằm

Tối 22/10, ca sĩ Đức Phúc đăng bài trên trang cá nhân để chia sẻ về quyết định chỉnh sửa vẻ ngoài lần thứ hai sau 9 năm đại tu nhan sắc lần đầu. Nam ca sĩ cho biết anh chủ động công bố vì muốn khán giả và người hâm mộ hiểu rõ câu chuyện, tránh những suy đoán hoặc tiếp nhận thông tin chưa đầy đủ về diện mạo mới của mình.

Theo Đức Phúc, sau lần “dao kéo” đầu tiên, suy nghĩ của anh về việc này đã thoải mái hơn. Anh xem việc thông báo đến những người đã yêu thương, đồng hành với mình trong hơn 10 năm qua là niềm vui, là cách thể hiện sự tôn trọng đối với họ. Anh hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên những thay đổi về ngoại hình khó tránh khỏi sự chú ý, do đó Đức Phúc mong muốn khán giả nghe trực tiếp từ chính anh.

Gương mặt của Đức Phúc sau khi dao kéo lần 2.

Giải thích về quyết định chỉnh sửa ngoại hình lần 2, Đức Phúc thừa nhận những đường nét đã can thiệp thẩm mỹ không phải mãi giữ nguyên theo thời gian. Tùy thuộc vào cơ địa và quá trình chăm sóc, một số trường hợp có thể cần kiểm tra hoặc điều chỉnh lại. Lần thay đổi này, anh làm lại mũi và cằm, ngoài ra không chỉnh sửa gì thêm.

Nam ca sĩ tiết lộ anh từng gặp sự cố khá nặng trong một lần đi biểu diễn năm 2023, vùng mũi bị chấn thương. Khi đi khám, anh được bác sĩ thông báo tình trạng chưa quá nghiêm trọng và có thể về theo dõi thêm. Tuy nhiên, kể từ sự cố này, cũng do cơ địa nhạy cảm, Đức Phúc thỉnh thoảng cảm thấy mũi nhức và khó chịu khi thời tiết thay đổi. Tình trạng kéo dài đến nay khiến anh quyết định đi kiểm tra và điều chỉnh lại.

Anh gọi việc này là “đi bảo hành” sau thời gian dài can thiệp thẩm mỹ. Theo anh, đây là thời điểm phù hợp để kiểm tra lại, đồng thời điều chỉnh những gì cần thiết để phù hợp với tình trạng hiện tại.

“Với Phúc cái gì quá thì cũng sẽ không tốt bằng khi mình biết đủ và hài lòng”, anh nhấn mạnh.

Giọng ca “Ánh nắng của anh” khẳng định dù có những thay đổi bên ngoài, điều cốt lõi mà anh luôn muốn theo đuổi vẫn là âm nhạc và những giá trị, những điều tốt đẹp mà bản thân có thể mang đến cho mọi người.

“Hy vọng dù cho ở phiên bản nào, mọi người vẫn sẽ nhận ra Đức Phúc qua những điều chân thành nhất. Cảm ơn tất cả tình cảm, sự quan tâm và những lời chia sẻ, động viên của mọi người dành cho Phúc. Cảm ơn vì đã thấu hiểu”, nam ca sĩ trải lòng.

Sự nghiệp của Đức Phúc khởi sắc từ khi thay đổi ngoại hình.

Hồi tháng 6/2017, Đức Phúc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ toàn gương mặt. Thời điểm này, anh cho biết đã nâng mũi, cắt cánh mũi, thu mỏng môi và độn cằm để cải thiện đường nét gương mặt.

Giọng ca sinh năm 1996 nói anh quyết định can thiệp dao kéo do bị chê quá nhiều. Thời điểm đó, Đức Phúc nghĩ rằng khi chỉnh sửa nhan sắc, nếu may mắn vẻ ngoài ưa nhìn hơn, anh sẽ có được sự tự tin trong cuộc sống.

Sau khi đẹp lên, Đức Phúc từng bước xây dựng hình ảnh chỉn chu và phát triển sự nghiệp âm nhạc với nhiều ca khúc được khán giả đón nhận như Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu, Hết thương cạn nhớ... Các sản phẩm của Đức Phúc liên tục được khán giả yêu thích, lịch trình biểu diễn dày hơn. Anh cũng xuất hiện thường xuyên trên các gameshow truyền hình và sân khấu lớn nhỏ.

Năm 2024, nam ca sĩ tham gia chương trình Anh trai say hi. Năm 2025, anh giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision tổ chức ở Nga.