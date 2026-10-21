Đức Phúc thông báo 'lột xác' lần 2 sau 9 năm nhân dịp sinh nhật tuổi mới

Tối 20/10, Đức Phúc bất ngờ đăng tải video ca hát trên trang cá nhân, chia sẻ về quyết định thay đổi diện mạo lần thứ hai kể từ năm 2017.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước sự thay đổi này của anh. Trong đó, cộng đồng người hâm mộ dành nhiều lời khen cùng những lời chúc tốt đẹp, mong anh ngày càng hoàn thiện bản thân và gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.

Điều thú vị là cách đây 9 năm, Đức Phúc từng đăng tải một video tương tự, cùng một góc quay, cùng là ca khúc Ánh Nắng Của Anh. Ở thời điểm đó, nam ca sĩ công khai việc can thiệp phẫu thuật thẩm mĩ để cải thiện ngoại hình. Anh cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn trở nên tự tin hơn trên hành trình hoạt động nghệ thuật.

Sau gần một thập kỷ, những gì Đức Phúc đạt được phần nào cho thấy sự thay đổi ấy đã trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi đam mê của nam ca sĩ.

Trong 9 năm qua, Đức Phúc từng bước khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt với loạt bản hit như Ta Còn Yêu Nhau, Cũng Đành Thôi, Hết Thương Cạn Nhớ, Hơn Cả Yêu... Đáng chú ý, nam ca sĩ thành công ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi giành ngôi Quán quân Intervision 2025, cuộc thi âm nhạc quy tụ các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia, một năm sau khi lọt đội hình Best5 của Anh Trai "Say Hi" 2024. Những thành tựu này góp phần đánh dấu chặng đường trưởng thành của Đức Phúc, từ sự thay đổi ngoại hình đến những bước tiến trong sự nghiệp âm nhạc.