Đức Phúc, Quốc Thiên, OSAD cùng dàn nghệ sĩ tham gia concert Muôn Sắc Việt Nam

Theo thông tin được công bố, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 mang chủ đề Muôn Sắc Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Với quy mô dự kiến khoảng 50.000 người tham dự và thời lượng khoảng 120 phút, sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật kết hợp giữa những giá trị văn hóa truyền thống và hơi thở đương đại.

Đội hình nghệ sĩ tham gia chương trình dần được hé lộ với 5 cái tên gồm: Đức Phúc, Quốc Thiên, OSAD, Cheng và Đông Hùng. Mỗi người mang đến một màu sắc riêng từ những giọng ca giàu cảm xúc, nội lực đến phong cách âm nhạc trẻ trung, hiện đại.

Trong số đó, Đức Phúc là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi từng ghi dấu ấn với những sân khấu âm nhạc mang chủ đề quê hương, đất nước. Đặc biệt, tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025), nam ca sĩ gây tiếng vang khi giành giải Quán quân với màn trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương.

Tiết mục giúp Đức Phúc mang về chiến thắng lịch sử cho nền âm nhạc nước nhà.

Vì vậy, sự góp mặt của Đức Phúc tại Muôn Sắc Việt Nam tiếp tục khiến công chúng kỳ vọng vào một sân khấu giàu cảm xúc, đặc biệt là những màn trình diễn khai thác chủ đề quê hương và lòng tự hào dân tộc.

Bên cạnh đó, bộ ba Anh Tài K26 OSAD, Đông Hùng, Cheng góp mặt trong liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 cũng từng tạo sự chú ý với Tiếng Ru Cội Nguồn - tiết mục lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, kết hợp âm hưởng truyền thống cùng những giai điệu hiện đại để kể câu chuyện về nguồn cội và hai tiếng “đồng bào”.

Tiết mục Tiếng Ru Cội Nguồn với sự góp mặt của Anh Tài OSAD, Đông Hùng, Cheng, Duy Khánh, Hà An Huy, Thuận Nguyễn, K.O, Toki Thành Thỏ.

Với câu chuyện về cội nguồn dân tộc, tiết mục cũng gợi mở một hướng thể hiện thú vị cho những sân khấu âm nhạc mang chủ đề Việt Nam. Với chủ đề của Muôn Sắc Việt Nam, nhiều người cũng mong chờ liệu bộ ba Anh Tài có mang ca khúc trở lại sân khấu lần này hay không.

Từ những ca khúc mang âm hưởng dân tộc đến các màn trình diễn được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, chương trình được kỳ vọng sẽ tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa dạng về văn hóa và con người Việt Nam. Sự kết hợp giữa dàn nghệ sĩ đa màu sắc, công nghệ sân khấu cùng những màn pháo hoa được bố trí xuyên suốt chương trình hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm trình diễn quy mô lớn tại SVĐ Mỹ Đình.