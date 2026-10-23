Đức Phúc lột xác ngoạn mục sau 11 năm đi hát: Từ quán quân bị chê bai đến 2 lần lột xác ở tuổi 30

Mới đây, Đức Phúc đăng tải loạt ảnh selfie trước gương, chính thức khoe diện mạo sau lần đại phẫu thứ hai. Chín năm kể từ màn lột xác từng khiến showbiz xôn xao, nam ca sĩ lại khiến người hâm mộ phải "trầm trồ". Nhiều người dành lời khen cho diện mạo mới của Đức Phúc.

Cùng nhìn lại hình ảnh của Đức Phúc sau 11 năm tham gia showbiz Việt:

Đức Phúc bước chân vào showbiz khi giành ngôi quán quân “Giọng hát Việt” 2015 nhờ giọng hát giàu cảm xúc.

Thời điểm này, Đức Phúc có thân hình tròn trịa, mũm mĩm. Ngoại hình bị chê bai từng là điều khiến anh tự ti mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Để cải thiện ngoại hình, Đức Phúc nỗ lực giảm 11kg chỉ trong một tháng.

Tháng 6/2017, anh quyết định phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt. Đây cũng chính là bước ngoặt giúp nam ca sĩ hoàn thiện vẻ ngoài phù hợp hơn với giới showbiz.

Đức Phúc chia sẻ, anh đã nâng mũi, cắt cánh mũi, thu mỏng môi và độn cằm để cải thiện đường nét gương mặt. Những lời miệt thị ngoại hình là lý do khiến anh chọn phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau đó, sự nghiệp âm nhạc của anh ngày càng khởi sắc.

Mới đây, đánh dấu tuổi 30, Đức Phúc công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ hai sau 9 năm.

Giọng ca sinh năm 1996 cho biết lần chỉnh sửa này được thực hiện cách đây một tháng. Hiện tại, anh chưa tiết lộ chi tiết đã làm những phẫu thuật, thủ thuật nào nhưng cho biết đã hồi phục.

Giọng ca “Ánh nắng của anh” gọi đây là một trong ba giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời, cùng với bước ngoặt trở thành quán quân Giọng hát Việt 2015 và lần chỉnh sửa diện mạo năm 2017.

Đức Phúc từng tâm sự: “Tôi biết ơn ông trời về những điều may mắn, tốt đẹp đã đến với mình suốt thời gian qua. Tôi luôn trân quý những thời điểm khó khăn trong quá khứ để bây giờ nhìn lại, không phải ai cũng có những trải nghiệm giống mình. Cũng cảm ơn những thời điểm khó khăn ấy mới có Đức Phúc của hiện tại."