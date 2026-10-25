Đức Phúc lộ diện ở concert BIGBANG với diện mạo khác lạ sau phẫu thuật thẩm mỹ

Tối 25/10, đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo khán giả. Không chỉ có hàng chục nghìn người hâm mộ, sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Việt. Trong đó, sự xuất hiện của ca sĩ Đức Phúc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đức Phúc đã đăng tải loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tham dự concert BIGBANG. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ lộ diện trước công chúng sau khi công khai chuyện tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình lần thứ hai.

Đức Phúc chia sẻ khoảnh khắc tham dự đêm diễn thứ 2 của BIGBANG tại Việt Nam.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, giọng ca Hơn Cả Yêu xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động. Nam ca sĩ lựa chọn áo thun ôm sát màu trắng, kết hợp cùng quần jeans cá tính, thắt lưng bản lớn và các phụ kiện kim loại. Mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng càng giúp tổng thể diện mạo của Đức Phúc thêm phần nổi bật.

Đặc biệt, gương mặt của nam ca sĩ cũng trở thành chi tiết gây chú ý. Qua những bức ảnh được đăng tải, Đức Phúc cho thấy diện mạo có phần khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Những đường nét trên gương mặt trông thanh thoát hơn, trong khi phong cách tạo dáng và biểu cảm cũng mang đến cảm giác mới mẻ.

Đức Phúc cho thấy diện mạo có phần khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Đức Phúc còn thể hiện sự hào hứng khi hòa mình vào không khí concert. Nam ca sĩ liên tục tạo dáng trước ống kính, tay cầm chiếc lightstick hình vương miện đặc trưng của BIGBANG. Phía sau anh là khung cảnh sân vận động Mỹ Đình đông kín khán giả, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Trước đó, Đức Phúc từng gây chú ý khi công khai quyết định tiếp tục can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện diện mạo. Chính vì thế, lần xuất hiện này của nam ca sĩ càng nhận được sự quan tâm, đặc biệt từ những khán giả đã theo dõi hành trình thay đổi ngoại hình của anh suốt nhiều năm qua.

Trước đó, Đức Phúc từng gây chú ý khi công khai quyết định tiếp tục can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện diện mạo.

Có thể nói, sau khi công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ hai, Đức Phúc đang dần cho thấy hình ảnh mới mẻ, tự tin hơn qua những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Việc lựa chọn concert BIGBANG để đăng tải những hình ảnh mới nhất cũng khiến lần lộ diện này trở nên đặc biệt. Bên cạnh niềm vui được thưởng thức âm nhạc của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc, Đức Phúc còn thu hút sự chú ý với diện mạo mới sau hành trình thay đổi ngoại hình của mình.