Đức Phúc khéo léo đáp trả khi bị nhận xét về chuyện 'dao kéo' lần 2

Đức Phúc với diện mạo mới. Ảnh: FBNV

Sau khi Đức Phúc đăng tải bài viết chia sẻ về việc quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ 2 trên trang cá nhân, ca sĩ nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả và không ít những ý kiến trái chiều.

Nam ca sĩ 9X đã gây chú ý khi phản hồi một bình luận phán xét đến chuyện thay đổi ngoại hình của anh trên mạng xã hội. Trước lời nhận xét cho rằng nam ca sĩ sẽ còn chỉnh sửa diện mạo nhiều lần trong tương lai, nam ca sĩ đã thẳng thắn đáp trả trực tiếp.

Cụ thể, một tài khoản bình luận: "Từ giờ đến 60 tuổi còn sửa thêm 3 lần nữa". Đức Phúc đáp lại: "Con không dám nói trước điều gì nhưng con sẽ gọi là bảo hành nếu sau này cần thiết cô ạ, ngày mai con sẽ chia sẻ và tâm sự về lần thay đổi thứ 2 này con hy vọng cô theo dõi ạ".

Cách phản hồi của Đức Phúc nhận được sự ủng hộ bởi thái độ khá nhẹ nhàng, không né tránh chủ đề ngoại hình nhưng cũng không trực tiếp tranh cãi với người bình luận.

Đức Phúc đáp trả một bình luận nói đến chuyện thay đổi ngoại hình của anh trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, đối lập với những lời gièm pha, khi nam ca sĩ quyết định thay đổi ngoại hình lần nữa ở tuổi 30, sự quan tâm cũng đi cùng cả cảm giác thương và lo từ những người thân thiết.

Qua lời kể của Hòa Minzy, khán giả hiểu thêm rằng phía sau gương mặt mới là một quá trình đau đớn, hồi phục mà chính anh phải trải qua. Hòa Minzy cho biết cô xót khi nghe người em quyết định tiếp tục đại phẫu, dù vẫn vui vì anh cảm thấy tự tin hơn. Nữ ca sĩ còn tiết lộ Đức Phúc thường xuyên xem fancam của khán giả để biết mình lên hình thế nào.

Sau tất cả, điều xứng đáng được chú ý hơn vẫn là nỗ lực thay đổi của chính Đức Phúc. Từ chàng trai từng tự ti vì những lời chê bai ngoại hình đến một ca sĩ chủ động chăm chút hình ảnh, anh đã đi qua một hành trình dài để cảm thấy tự tin hơn mỗi khi xuất hiện. Quyết định chỉnh sửa lần nữa cũng đi kèm đau đớn và thời gian hồi phục. Bởi vậy, bên cạnh sự tò mò về gương mặt mới, một lời động viên, ghi nhận mong muốn hoàn thiện bản thân của anh cũng rất đáng có.

Khen Đức Phúc đẹp hơn đâu nhất thiết phải gọi tên một người khác. Khi liên tục được nhận xét giống hết nghệ sĩ này đến nghệ sĩ kia, chính chủ lại dễ trở thành "phiên bản" của ai đó ngay trong câu chuyện của mình. Trong khi đó, Đức Phúc đã có những điều rất riêng để khán giả nhớ đến như giọng hát giàu cảm xúc, nét duyên khi trò chuyện và những sản phẩm âm nhạc được yêu thích qua nhiều năm.

Thế nên, cứ để Đức Phúc là Đức Phúc thôi. Khán giả có thể cần thời gian làm quen với diện mạo mới, nhưng sự tôn trọng dành cho lựa chọn cá nhân của anh thì có thể bắt đầu ngay từ cách bình luận. Mong rằng sau lần thay đổi này, nam ca sĩ sẽ thấy thoải mái hơn với bản thân, tự tin đứng trước khán giả và tiếp tục mang đến những sân khấu thật hay.

Sau lần thay đổi này, nam ca sĩ sẽ thấy thoải mái hơn với bản thân, tự tin đứng trước khán giả. Ảnh: FBNV