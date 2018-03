Đức Phúc hạnh phúc ôm Hòa Minzy khi đàn chị bất ngờ xuất hiện ở buổi ra mắt tự truyện

Hòa Minzy bất ngờ xuất hiện ở buổi ra mắt cuốn tự truyện Đức Phúc - I believe I can tại Hà Nội khiến nam ca sĩ Ánh nắng của anh vô cùng hạnh phúc.

Đức Phúc ôm chầm lấy Hòa Minzy khi cô bất ngờ xuất hiện ở buổi ra mắt tự truyện ở Hà Nội.

Chiều ngày 25/03, những độc giả hâm mộ Đức Phúc đã có cơ hội được giao lưu cùng anh ở buổi ra mắt tự truyện Đức Phúc - I believe I can tại Nhà sách Tiền Phong - Phố sách Hà Nội. Tự truyện của Đức Phúc được in lần đầu 30 nghìn bản và được tổ chức giao lưu ký tặng ở cả TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đức Phúc chụp ảnh kỷ niệm cùng Hòa Minzy tại buổi giao lưu ký tặng sách ở Hà Nội.

Trong đợt giao lưu ở TP. Hồ Chí Minh, Hòa Minzy và Erik - 2 "mẩu" của nhóm Hoa dâm bụt đã đưa tới không khí vui tươi cho buổi ra mắt tự truyện của Đức Phúc. Ở Hà Nội, Đức Phúc không ngờ rằng đàn chị thân thiết lại tiếp tục sắp xếp công việc để bất ngờ xuất hiện tiếp cùng mình. Nam ca sĩ vô cùng vui sướng và chạy tới ôm chặt Hòa Minzy.

Những khán giả trẻ yêu mến Đức Phúc đều biết tới tình bạn thân thiết của bộ ba "Hoa dâm bụt" Đức Phúc - Erik - Hòa Minzy. Những clip hài hước, tưng tửng đã trở thành thương hiệu của nhóm bạn thân "lầy lội" này và được rất nhiều người yêu quý, ủng hộ. Trong cuốn tự truyện của Đức Phúc cũng có nhắc đến hai người bạn thân thiết này.

Hòa Minzy và Đức Phúc cùng ký tặng sách cho độc giả.

Khi Đức Phúc bắt đầu ký tặng cho độc giả trong tiếng hát đồng thanh của mọi người thì Hòa Minzy diện váy đen nữ tính bất ngờ xuất hiện. Không chỉ nam ca sĩ mà các fan cũng vỡ òa hạnh phúc. Đức Phúc vội vàng chạy tới ôm chặt đàn chị và hai người cùng nhau ký tặng, giao lưu với độc giả. Sắp xếp công việc bận rộn để có thể đồng hành với Đức Phúc ở cả TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đã cho thấy tình cảm thân thiên của Hòa Minzy dành tặng cho người em của mình.

Hòa Minzy thường xuyên trêu chọc Đức Phúc.

Tự truyện Đức Phúc- I believe I can fly dày 272 trang, trong đó có 24 trang màu gồm 16 trang là hình ảnh mới nhất của Đức Phúc và 8 trang Fan Art với những bức hình dí dỏm, hài hước theo phong cách Chibi do chính người hâm mộ vẽ. Lối nói chuyện hài hước, hóm hỉnh của Đức Phúc đã tạo nhiều tiếng cười sảng khoái cho độc giả. Anh cũng kể về hành trình “đập mặt” làm lại để có dung mạo mới như hiện tại. Từ câu chuyện của mình, Đức Phúc mong sẽ truyền cảm hứng vươn lên cho những “vịt con xấu xí”.

