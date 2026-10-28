Đức phát triển lá chắn AI chống UAV tấn công hàng loạt

Hệ thống Contra do Helsing, công ty công nghệ quốc phòng có trụ sở tại Munich (Đức), phát triển, nhằm ứng phó với các cuộc tấn công sử dụng số lượng lớn UAV và tên lửa trong thời gian ngắn. Mô hình này được giới thiệu trong bối cảnh các phương tiện tấn công giá rẻ, đặc biệt là UAV hoạt động theo đàn, có thể gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không và nhanh chóng làm cạn kiệt kho đạn đánh chặn truyền thống.

Contra tích hợp dữ liệu từ nhiều loại cảm biến, gồm radar, cảm biến quang điện, hồng ngoại và âm thanh, để phát hiện, theo dõi và xác định các mục tiêu trên cùng một mạng lưới. Hệ thống AI sau đó hỗ trợ lựa chọn phương tiện đánh chặn phù hợp với từng mối đe dọa, đồng thời phối hợp việc phóng các phương tiện đánh chặn trong toàn mạng lưới.

Công ty công nghệ quốc phòng Helsing nhấn mạnh cách tiếp cận dựa trên khả năng điều phối bằng AI và sử dụng các phương tiện đánh chặn có chi phí thấp hơn, nhằm nâng cao khả năng ứng phó với những cuộc tấn công dồn dập.

Những diễn biến an ninh tại châu Âu đang thúc đẩy nhu cầu phát triển các công nghệ quốc phòng do chính khu vực sản xuất. Bên cạnh những lo ngại về nguy cơ đối đầu với Nga, các nước châu Âu cũng quan tâm hơn đến khả năng duy trì nguồn cung vũ khí và đạn dược trong trường hợp khả năng tiếp cận các hệ thống do Mỹ sản xuất bị hạn chế.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển hệ thống phòng không ứng dụng AI như Contra phản ánh nỗ lực tìm kiếm các giải pháp có thể xử lý nhiều mục tiêu đồng thời, tiết kiệm nguồn lực đánh chặn và nâng cao khả năng phối hợp tác chiến.