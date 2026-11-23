Cảnh sát nhận tin báo vào khoảng 11h45 giờ địa phương sau khi các nạn nhân trẻ em trên được xác nhận vắng mặt ở trường.

Báo địa phương Badische Zeitung dẫn thông tin từ lực lượng cứu hỏa cho biết đã phát hiện khí carbon monoxide (CO) tại hiện trường. Lực lượng ứng cứu đã kiểm tra các căn hộ khác trong tòa nhà và xác nhận không còn nguy cơ về rò rỉ khí độc. Cảnh sát đang điều tra để xác định vụ việc xuất phát từ sự cố kỹ thuật hay có dấu hiệu phạm tội.