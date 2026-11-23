Đức: Phát hiện 5 người tử vong nghi do rò rỉ khí độc
Ngày 23/11, lực lượng chức năng Đức cho biết đã phát hiện 5 người tử vong tại một căn hộ ở thị trấn biên giới Kehl, miền Tây nước này, trong đó có 3 trẻ em. Theo thông tin sơ bộ, vụ việc được cho là liên quan đến rò rỉ khí độc.
Cảnh sát nhận tin báo vào khoảng 11h45 giờ địa phương sau khi các nạn nhân trẻ em trên được xác nhận vắng mặt ở trường.
Báo địa phương Badische Zeitung dẫn thông tin từ lực lượng cứu hỏa cho biết đã phát hiện khí carbon monoxide (CO) tại hiện trường. Lực lượng ứng cứu đã kiểm tra các căn hộ khác trong tòa nhà và xác nhận không còn nguy cơ về rò rỉ khí độc. Cảnh sát đang điều tra để xác định vụ việc xuất phát từ sự cố kỹ thuật hay có dấu hiệu phạm tội.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/duc-phat-hien-5-nguoi-tu-vong-nghi-do-ro-ri-khi-doc-post1405441.html