Đức phát cảnh báo ở mức cao nhất sau vụ rò rỉ axit nitric

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 6/11, chính quyền thành phố Krefeld, bang North Rhine-Westphalia, miền Tây nước Đức, đã phát mức cảnh báo cao nhất sau khi một xe tải chở 23 tấn axit nitric bị lật trên đường cao tốc A57, khiến hóa chất ăn mòn mạnh rò rỉ ra ngoài và buộc khoảng 200 nhân viên cứu hộ phải triển khai ứng phó.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương) trên tuyến A57. Theo lực lượng cứu hỏa Krefeld, chiếc xe tải bị lật khi đang vận chuyển axit nitric, khiến hóa chất này thoát ra khỏi bồn chứa. Tài xế bị thương và đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Ngay sau sự cố trên, thành phố Krefeld đã kích hoạt còi báo động và phát cảnh báo thông qua ứng dụng cảnh báo khẩn cấp NINA, trong đó khu vực bán kính khoảng 1 km quanh hiện trường được đặt ở mức “nguy hiểm cực độ,” cấp cảnh báo cao nhất.

Người dân trong khu vực ảnh hưởng được yêu cầu lập tức vào trong các tòa nhà, đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời tắt hệ thống thông gió và điều hòa không khí nhằm hạn chế nguy cơ tiếp xúc với khí và hơi hóa chất.

Một số trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em tại Krefeld phải đóng cửa cả ngày. Hoạt động đường sắt tại một số khu vực ở phía Tây North Rhine-Westphalia cũng bị tạm dừng hoặc gián đoạn do chiến dịch ứng phó khẩn cấp.

Theo lực lượng cứu hỏa, tới buổi sáng, việc rò rỉ axit vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Khoảng 200 nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường. Ngoài lực lượng cứu hỏa của thành phố, đội cứu hỏa chuyên trách của khu công nghiệp hóa chất Chempark gần Krefeld cũng tham gia do có kinh nghiệm và trang thiết bị chuyên dụng xử lý sự cố hóa chất nguy hiểm.

Các lực lượng tập trung vào hai nhiệm vụ chính là bịt kín điểm rò rỉ và thu gom lượng axit đã thoát ra, qua đó ngăn hóa chất lan rộng ra môi trường.

Axit nitric là một hóa chất cơ bản quan trọng trong ngành công nghiệp, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất phân bón, hóa chất và chất nổ. Tuy nhiên, đây cũng là chất có tính ăn mòn rất mạnh và có thể gây tổn thương nghiêm trọng đối với da, mắt và đường hô hấp nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc hít phải hơi hóa chất ở nồng độ cao. Do đặc tính này, nhà chức trách tiếp tục duy trì vùng phong tỏa nghiêm ngặt quanh địa điểm xảy ra tai nạn.

Đối với những khu vực còn lại của Krefeld, lực lượng cứu hỏa cũng phát cảnh báo do mùi và các loại khí phát sinh từ sự cố, song giới chức thành phố cho biết bên ngoài khu vực phong tỏa hiện chưa ghi nhận nguy cơ trực tiếp đối với sức khỏe người dân.

Ông Andreas Klos, người đứng đầu cơ quan phòng chống nguy hiểm của thành phố Krefeld, xác nhận chiếc xe gặp nạn chở tổng cộng khoảng 23 tấn axit nitric.

Vụ việc kể trên cho thấy mức độ phức tạp của các vụ tai nạn giao thông liên quan tới hàng nguy hiểm, bởi ngoài việc cứu người và xử lý phương tiện, lực lượng chức năng phải đồng thời kiểm soát nguy cơ phát tán hóa chất, bảo vệ dân cư xung quanh và hạn chế tác động của hóa chất đối với giao thông và môi trường.

Các cơ quan chức năng của Đức hiện đang tiếp tục xử lý hiện trường và theo dõi chất lượng không khí quanh khu vực xảy ra sự cố nêu trên trước khi dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cảnh báo và phong tỏa./.