Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt (Đức). Ảnh: THX/TTXVN

Việc đề cử diễn ra trong bối cảnh ECB, ngân hàng trung ương của 21 quốc gia sử dụng đồng euro, đang chuẩn bị thay đổi ba vị trí lãnh đạo cấp cao, gồm Chủ tịch Christine Lagarde, nhà kinh tế trưởng và một thành viên Ban điều hành. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang đàm phán để lựa chọn người thay thế, đồng thời tính đến sự cân bằng giữa các nền kinh tế lớn trong khu vực. Danh sách nhân sự dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.

Một quan chức Bộ Tài chính Đức cho biết, nước này đề cử ông Brunnermeier thay thế nhà kinh tế trưởng hiện nay của ECB là ông Philip Lane người Ireland (Ai-len). Quan chức này đánh giá ông Brunnermeier là một nhà kinh tế xuất sắc. Nội các Đức dự kiến chính thức thông qua việc đề cử vào ngày 18/11.

Nếu Đức được chọn giữ vị trí nhà kinh tế trưởng thì nước này có thể đạt thỏa thuận với Pháp về việc đề cử cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha Pablo Hernandez de Cos làm Chủ tịch ECB. Ông cũng là ứng viên cho vị trí này cùng với một cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Hà Lan. Theo thỏa thuận dự kiến, Pháp sẽ nhận vị trí còn lại trong Ban điều hành ECB.

Sau khi đạt được thỏa thuận, Pháp và Đức vẫn cần vận động các quốc gia thành viên khác ủng hộ các ứng viên, đồng thời những đề cử này cũng phải được Hội đồng Thống đốc ECB và Nghị viện châu Âu thông qua.