Đức Pháp chủ Phật giáo Việt Nam: Giữ đạo hạnh, đóng góp cho đất nước

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Sáng 7/11, tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh Tăng Ni cần giữ gìn đạo hạnh, sống gương mẫu, tiếp tục phấn đấu để đóng góp nhiều hơn cho đất nước, dân tộc. Theo đó, các Tăng Ni được yêu cầu tiếp tục phấn đấu, không tự mãn trước những kết quả đã đạt được. Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với đóng góp của Giáo hội là động lực để Tăng Ni nỗ lực hơn nữa trong tu học và phụng sự.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

“Với những kết quả đạt được, chúng ta không tự mãn mà cần phải tích cực phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với lời ca ngợi của Đảng và Nhà nước. Theo đó, các Tăng Ni cần đặt trọng tâm vào việc giữ gìn đạo hạnh của người xuất gia. Mỗi vị tỳ kheo (nam giới đã xuất gia chính thức) cần tích cực rèn luyện, sống xứng đáng với vai trò của người tu hành gương mẫu trong thời đại hiện nay. Đạo hạnh của từng người xuất gia là cơ sở để củng cố sự vững mạnh của Phật giáo và nâng cao những đóng góp đối với xã hội. Tất cả các vị tỳ kheo hãy tích cực hơn nữa, giữ gìn đạo hạnh của mình để xứng đáng là vị tỳ kheo gương mẫu trong thời đại chúng ta”, Đức Pháp chủ cho biết thêm.

Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng nhấn mạnh Tăng Ni cần giữ gìn phẩm chất đạo đức, sống gương mẫu và có trách nhiệm với cộng đồng.

Từ yêu cầu đối với mỗi người tu hành, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cũng bày tỏ niềm tin vào sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Khi Tăng Ni giữ gìn đạo hạnh, nêu gương trong đời sống, Phật giáo sẽ có nền tảng vững chắc để tiếp tục đồng hành cùng đất nước. Ngài khẳng định: “Nếu làm được như vậy tôi tin tưởng là Phật giáo chúng ta sẽ vững mạnh hơn nữa và đóng góp được nhiều hơn nữa cho đất nước và dân tộc”.

Theo Đại lão Hoà thượng, mối liên hệ giữa sự tu dưỡng của mỗi Tăng Ni luôn gắn với trách nhiệm chung của Giáo hội phật giáo Việt Nam. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, các Tăng Ni cần tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương trong các hoạt động đời sống, đồng thời phải luôn giữ gìn phẩm chất người xuất gia, tiếp tục nỗ lực cố gắng vì sự phát triển chung của Phật giáo Việt Nam và hướng những đóng góp vào lợi ích của đất nước, nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Định hướng ấy cũng thể hiện trong mục tiêu nhiệm kỳ 2026 - 2031 mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định gồm: Xây dựng tổ chức đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật, đạo hạnh của Tăng Ni làm nền tảng, hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới tại Đại hội Phật giáo toàn quốc vào sáng 7/11.

Đại lão Hoà Thượng cho biết thêm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới hoằng pháp, chăm sóc đời sống tinh thần, bảo tồn văn hóa và phát huy hoạt động an sinh xã hội. Những nhiệm vụ này tạo điều kiện để Tăng Ni, Phật tử đưa các giá trị từ bi, trí tuệ vào đời sống, cùng chăm lo cộng đồng. Với tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ mở ra chặng đường tiếp nối truyền thống 45 năm xây dựng Giáo hội để đóng góp nhiều hơn cho đất nước và dân tộc.