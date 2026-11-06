Đức Pháp chủ GHPGVN: Tôn giáo phải đem lợi lạc cho đất nước

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập đến nay 45 năm, trải qua 9 kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc. Đại hội lần thứ X được tổ chức tại TP.HCM trong bối cảnh đất nước chúng ta có những đổi mới, nỗ lực phát triển sau khi tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập địa giới hành chánh từ 63 còn 34 tỉnh, thành phố như hiện nay.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 là một sự kiện đặc biệt quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được tổ chức tại một cơ sở giáo dục của Giáo hội là Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, nơi từng diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 - sự kiện văn hóa và tôn giáo quốc tế vào tháng 5-2025 thành công tốt đẹp.

Trên nhiều phương diện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trưởng thành, lớn mạnh và luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân được hình thành từ hàng ngàn năm lịch sử từ khi Phật giáo du nhập, hòa quyện và trở nên bất khả phân ly với dân tộc.

Những thành tựu đó chính là nhờ sự kế thừa lịch sử, kết tinh trí tuệ của tiền nhân, nền móng vững chắc do chư vị lãnh đạo Giáo hội, sự bồi đắp của các thế hệ Tăng Ni, sự đồng thuận của hàng triệu Phật tử, tín đồ trong 45 năm qua. Đặc biệt, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới có được Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay.

Sự kế thừa xứng đáng nhất không gì khác hơn là tiếp tục sứ mệnh và giữ gìn, phát huy truyền thống vô giá đó trong hiện tại và tương lai.Tôi mong mỗi Tăng Ni thành viên của Giáo hội tiếp tục nỗ lực giữ gìn tịnh giới, trau dồi chánh kiến, thực hành thiền định và các pháp môn, hướng dẫn Phật tử, tín đồ cùng dấn thân làm các thiện sự trong tinh thần vô ngã vị tha, ý thức vai trò tôn giáo của mình trong mọi hành xử để mang lại sự an lành cho bất cứ nơi nào mình hiện diện.

Đối với Phật giáo, một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự hưng thịnh đó là chất lượng của Tăng Ni. Chùa chiền dù xây dựng to lớn như thế nào, nhưng nếu không có Tăng Ni tu tập và hướng dẫn Phật tử theo đúng Chánh pháp của Phật thì ngôi chùa cũng không có ý nghĩa và không mang lại lợi lạc cho số đông.

Khi tôn giáo không đem lại lợi lạc cho đất nước thì sẽ không có lý do để tồn tại, như thông điệp mà các bậc Tổ sư, chư vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh trước đây đã nhấn mạnh, phù hợp với ý chí của Tăng Ni, Phật tử, tín đồ được cô đọng trong Lời nói đầu của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng