Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự Lễ Bố-tát với chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật theo nghi thức thiền môn truyền thống

Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM quang lâm chánh điện Việt Nam Quốc Tự niêm hương bạch Phật; chư vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức Bố-tát.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đại vị lược thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát giữa đại chúng.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đại vị thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát giữa đại chúng

Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn, còn được gọi là ngày trưởng tịnh, diễn ra 2 kỳ mỗi tháng, với nội dung là cùng tụng, trùng tuyên hoặc lược thuyết tịnh giới Đức Phật đã chế định. Qua đó, đại chúng nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, sau mùa An cư kiết hạ, chư Tăng TP.HCM sẽ thực hiện Lễ Bố-tát định kỳ vào sáng 14 ÂL hàng tháng, tại Việt Nam Quốc Tự.

Lễ Bố-tát, thính giới của chư Tăng TP.HCM, vào sáng nay, 14-8-Bính Ngọ, tại Việt Nam Quốc Tự:

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Đức Pháp chủ quang lâm chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Đức Pháp chủ niêm hương Tam bảo

Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn do Đức Phật chế định nhằm nuôi lớn các pháp lành

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự TP.HCM tại lễ Bố-tát

Chư Tăng GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, đại diện Phật giáo liên phường thực hiện Bố-tát định kỳ theo truyền thống

Thành kính đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng thính giới chung

Truyền thống của Phật giáo TP.HCM, sau mùa An cư kiết hạ, chư Tăng sẽ thực hiện Lễ Bố-tát định kỳ vào sáng 14 ÂL hàng tháng