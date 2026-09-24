Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự Lễ Bố-tát với chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự
Sáng nay, 14-8-Bính Ngọ (24-9-2026), Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN quang lâm Việt Nam Quốc Tự niêm hương bạch Phật, tham dự Lễ Bố-tát của chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, đại diện 22 khu vực Phật giáo TP.HCM.
Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM quang lâm chánh điện Việt Nam Quốc Tự niêm hương bạch Phật; chư vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức Bố-tát.
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đại vị lược thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát giữa đại chúng.
Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn, còn được gọi là ngày trưởng tịnh, diễn ra 2 kỳ mỗi tháng, với nội dung là cùng tụng, trùng tuyên hoặc lược thuyết tịnh giới Đức Phật đã chế định. Qua đó, đại chúng nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.
Theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, sau mùa An cư kiết hạ, chư Tăng TP.HCM sẽ thực hiện Lễ Bố-tát định kỳ vào sáng 14 ÂL hàng tháng, tại Việt Nam Quốc Tự.
Lễ Bố-tát, thính giới của chư Tăng TP.HCM, vào sáng nay, 14-8-Bính Ngọ, tại Việt Nam Quốc Tự:
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