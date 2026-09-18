Đức Pháp chủ GHPGVN thăm Đại giới đàn, nói về Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

Đức Pháp chủ và Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Hiện diện cùng Đức Pháp chủ có Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; cùng chư tôn Trưởng lão Hoà thượng Hội đồng Thập sư.

Cung đón Đức Pháp chủ, có Hoà thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm; Thượng toạ Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiến đàn, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, Ban Kiến đàn, chư tôn đức môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm và đông đảo Tăng Ni, giới tử và Phật tử.

Hòa thượng Thích Lệ Trang thay mặt Ban Kiến đàn bạch trình công việc lên Đức Pháp chủ

Trước Đức Pháp chủ và chư vị giáo phẩm, Hoà thượng Thích Lệ Trang thay mặt Ban Kiến đàn bạch trình công tác tổ chức của Đại giới đàn mang tôn hiệu Thanh Kiểm. Theo đó, hôm nay là ngày cuối của Tăng sự quan trọng này.

Đức Pháp chủ cũng có lời đạo từ đến toàn thể Ban Kiến đàn và đại chúng hiện diện. Ngài nhắc lại công hạnh của Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Kiểm, một vị tôn túc từ hoà và rất tích cực trong mọi Phật sự.

Đức Pháp chủ lắng nghe lời khải bạch và sau đó có lời đạo từ đến Ban Kiến đàn và giới tử

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ cũng nhắc lại nhân duyên đồng hạnh, đồng nguyện với cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Kiểm, khi có luận án Phật học cùng chủ đề nghiên cứu về kinh Pháp hoa cũng tại Đại học Rissho (Tokyo, Nhật Bản).

“Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm đã giới thiệu tôi sang Đại học Rissho, nơi mà ngài đã học trước kia, để tôi theo học về tư tưởng kinh Pháp hoa. Trong thời gian học, tôi đã được gặp những người bạn cũ của ngài ở trường Đại học cũng như những vị Hoà thượng trụ trì các tổ đình. Nhắc đến cố Trưởng lão Hoà thượng, họ đều dành cảm tình với ngài rất sâu đậm.”, Đại lão Hoà thượng Pháp chủ hồi tưởng.

Chư vị đại diện Ban Kiến đàn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm cũng là một trong những vị tôn túc có mối tương quan trong nhiều Phật sự với Đức Pháp chủ ở Hội đồng Trị sự, Ban Hoằng pháp Trung ương, Thành hội Phật giáo TP.HCM và nhiều lĩnh vực khác.

Ngài cũng tán thán Ban Kiến đàn, sách tấn các giới tử xuất gia và tại gia ý thức việc thọ nhận giới pháp để tu tập, phát nguyện và giữ vững tâm Bồ-đề để có lợi lạc cho chính mình và làm lợi ích cho cộng đồng, xã hội, đất nước.

Các tân Tỳ-kheo

“Ngày nay chúng ta là người kế nghiệp chư tiền bối, sắp thọ Bồ-tát giới, phải biết rằng Bồ-tát là hiện diện của sự dấn thân làm lợi ích cho chúng sanh. Vì vậy, phát Bồ-đề tâm, hành Bồ-tát hạnh, thọ trì Bồ-tát giới phải cố gắng thực hành các hạnh lành làm nhiêu ích cho vô lượng chúng sanh. Đó cũng là báo đền ân đức tiền nhân.”, Đức Pháp chủ giáo giới.

Trong Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Đức Pháp chủ vào ngôi vị chứng minh, Tuyên luật sư. Ngài đã có thời khai đạo cho toàn thể giới tử hôm 15-9 tại Việt Nam Quốc Tự.