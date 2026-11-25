Thông cáo đặc biệt số 95/TB-HĐCM ngày 25-11-2026 được gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, nêu rõ, để tưởng nhớ công lao to lớn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức Lễ tang theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông cáo đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và các tỉnh, thành phố; các Ban, Viện Trung ương phối hợp tổ chức Lễ tang Đức Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Đức Nghiệp trang nghiêm và trọng thể.

Thông cáo đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cho biết: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Trưởng hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TP.HCM), do niên cao lạp trưởng, ngài đã thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế: 98 tuổi, 74 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 14 giờ ngày 25-11-2026 (17-10-Bính Ngọ); kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Lễ viếng chính thức từ 17 giờ, 25-11-2026 đến 20 giờ, 28-11-2026 (nhằm 17 đến 20-10-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm vào lúc 7 giờ ngày 29-11-2026 (nhằm 21-10-Bính Ngọ). Sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP.Đồng Nai).

Ảnh bản Thông cáo đặc biệt về việc tổ chức Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp