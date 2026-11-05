Đại lão Hòa thượng Pháp chủ cùng chư vị Trưởng lão Phó Pháp chủ dâng hương cầu nguyện

Hiện diện cùng Đức Pháp chủ dâng hương trước tháp Đa Bảo, có chư vị Trưởng lão Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Chủ tịch Hội đồng Trị sự), Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô; chư vị Trưởng lão Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, cùng chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Đối trước bảo tháp Đa Bảo, Đức Pháp chủ và chư vị Trưởng lão đã thành kính dâng hương cúng dường tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo của Phật giáo Việt Nam; trước thềm Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành kính tụng Tứ hoằng thệ nguyện tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức cùng chư vị Thánh tử đạo đã hy sinh tính mạng để Chánh pháp được trường tồn, nhân dân an lạc

Tháp Đa Bảo, công trình Kỷ niệm Pháp nạn 1963, được kiến thiết trong lần trùng quang Việt Nam Quốc Tự, với 13 tầng, cao 63 mét để tôn thờ xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo Phật giáo Việt Nam.

Nơi đây, vào sáng 29-12-2025, chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã trang nghiêm cử hành Lễ an vị xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo, theo Nghị quyết Đại nghị lần thứ III của Hội đồng Chứng minh.

Tháp Đa Bảo là biểu tượng của Phật giáo Việt Nam hiện đại, nơi thiêng liêng của Trung tâm hành chánh, văn hóa và tâm linh Việt Nam Quốc Tự, là nơi hành hương, đảnh lễ và tri ân Bồ-tát Thích Quảng Đức cùng chư vị Thánh tử đạo đã hy sinh tính mạng để Chánh pháp được trường tồn, nhân dân an lạc.

Một số hình ảnh ghi nhận: