Đức Pháp chủ chứng minh Lễ tốt nghiệp năm 2026 cho 284 Tăng Ni, cư sĩ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM quang lâm chứng minh buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có chư vị Phó Viện trưởng Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Dũng (Trợ lý Viện trưởng), Thượng tọa Thích Nhật Từ; cùng chư vị Phó Viện trưởng: Hòa thượng Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký), Thượng tọa Thích Phước Đạt, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Phước Lượng (kiêm Trưởng ban Quản viện Tăng), Ni sư Thích nữ Như Nguyệt (kiêm Trưởng ban Quản viện Ni); chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Giảng huấn các khoa, đại diện các phòng ban Học viện; chư tôn đức Bổn sư, y chỉ sư cùng đông đảo thân nhân của các tân thạc sĩ, cử nhân tốt nghiệp.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh công bố quyết định tốt nghiệp năm 2026

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quang Thạnh thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện công bố quyết định tốt nghiệp năm 2026.

Theo đó, có 284 Tăng Ni và cư sĩ đủ điều kiện nhận Bằng tốt nghiệp, trong đó gồm: 9 Tăng Ni tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học và 275 Tăng Ni sinh, cư sĩ tốt nghiệp Cử nhân Phật học ở các khoa: Triết học Phật giáo (48 vị), Hoằng pháp (51 vị), Pali (40 vị), Phật giáo Việt Nam (38 vị), Anh văn Phật pháp (34 vị), Trung văn (20 vị), Luật học (19 vị), Đào tạo Phật học từ xa (24 vị) và Lịch sử Phật giáo (1 vị).

Đại lão Hòa thượng Viện trưởng trao Bằng tốt nghiệp

Trong không khí hoan hỷ của ngày ra trường, Đại lão Hòa thượng Viện trưởng đã trao Bằng tốt nghiệp; Hòa thượng Thích Giác Dũng trao Bằng khen và phần thưởng biểu dương đến thủ khoa thạc sĩ Phật học khóa VII cùng 7 tân thủ khoa các ngành đào tạo cử nhân.

Học viên tốt nghiệp dâng lời cảm niệm tri ân sâu sắc đến Đại lão Hòa thượng Viện trưởng

Tiếp đó, đại diện cho các học viên tốt nghiệp, Đại đức Thích Nhuận Giác - thủ khoa thạc sĩ khóa VII đã dâng lời cảm niệm tri ân sâu sắc đến Đại lão Hòa thượng Viện trưởng, chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Giảng huấn Học viện, cùng chư vị Bổn sư, y chỉ sư và thân nhân đã luôn tận tụy dìu dắt, yểm trợ cho Tăng Ni sinh vững bước trên con đường tầm sư học đạo.

"Chúng con hiểu rằng, sự tri ân cao quý nhất không chỉ nằm ở những lời nói thành kính trong buổi lễ hôm nay, mà phải được thể hiện bằng một đời sống tu hành chân chính, bằng sự trưởng thành trong đạo hạnh và những đóng góp thiết thực cho Đạo pháp và Dân tộc.", Tăng sinh Thích Nhuận Giác xúc động bộc bạch.

Đại lão Hòa thượng Viện trưởng ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Đức Pháp chủ GHPGVN bày tỏ niềm hoan hỷ trước những kết quả gặt hái được của Tăng Ni sinh sau nhiều năm tu học dưới mái trường Phật học.

Đại lão Hòa thượng nhắc lại niềm mong mỏi, trăn trở của các bậc chư tôn tiền bối GHPGVN trong việc kiến lập các cơ sở đào tạo Phật học, tạo không gian tu học trang nghiêm để bồi dưỡng Tăng tài cho Giáo hội.

Qua đó, Đức Pháp chủ sách tấn các tân thạc sĩ, cử nhân: “Sau khi tốt nghiệp, Tăng Ni sinh cần tiếp tục nỗ lực tu học hơn, tích cực dấn thân phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc, làm lợi đạo ích đời”.

Hòa thượng Thích Giác Dũng trao Bằng tốt nghiệp đến các tân cử nhân

Sau lời đạo từ quý báu, chư tôn đức Phó Viện trưởng đã lần lượt trao Bằng tốt nghiệp đến từng học viên trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.

Dịp này, Hội đồng Điều hành Học viện cũng đã trao tặng những phần quà tri ân đến Hòa thượng Thích Tâm Đức và Thượng tọa Thích Nhật Từ nhằm ghi nhận những cống hiến của chư tôn đức cho sự nghiệp giáo dục và phát triển Học viện trong thời gian qua.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ tốt nghiệp năm 2026 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM:

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Giảng huấn các khoa, đại diện các phòng ban Học viện chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Giác Sự